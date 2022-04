Grevesmühlen

Die Stadt Grevesmühlen hat den Veranstaltungskalender für das laufende Jahr aktualisiert. Die gute Nachricht: Nach mehr als zwei Jahren Pandemie sollen die meisten Veranstaltungen wieder stattfinden. Die schlechten Nachricht: „Wir haben uns nach Abstimmung mit den Einzelhändlern dazu entschieden, die für Mai geplante Citynacht abzusagen“, teilt Bürgermeister Lars Prahler mit. Hintergrund sei die schwierige Planung aufgrund der Auflagen im Rahmen der Pandemie. Dazu komme der Umstand, dass am 15. Mai das Straßenfest im Langen Steinschlag stattfinde, eine der größten Veranstaltungen in der Region. „Im nächsten Jahr hoffen wir, dass der Veranstaltungskalender dann endlich wieder vollständig ist“, so Prahler.

Stadtfestwochenende vom 23. bis zum 26. Juni

Definitiv festgezurrt im Kalender ist das Stadtfest in Grevesmühlen. Vom 23. bis zum 26. Juni sind mehrere Veranstaltungen geplant. Höhepunkt ist der Sonnabend. Ziel ist es in diesem Jahr, die gesamte Innenstadt einzubeziehen.

Alexander Rehwaldt, Amtsleiter Kultur, Bildung und Soziales in Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Wie Alexander Rehwaldt, Amtsleiter für den Bereich Kultur und Soziales, erklärt, sollen insgesamt drei Bühnen aufgebaut werden. Die große Bühne steht auf dem Markt, eine zweite soll auf dem Platz vor der Raiffeisenbank errichtet werden. Die dritte Bühne ist für den Platz am Krähenbrunnen geplant. „So wollen wir erreichen, dass die Besucher nicht nur auf einem Platz bleiben, sondern sich durch die Stadt bewegen, so dass auch die Einzelhändler etwas davon haben.“ Bei der Kulturnacht hatte das Konzept bereits funktioniert. Vor wenigen Tagen hatte die Stadt Schreiben an die Händler verschickt, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Stände vor ihren Geschäften anzumelden beziehungsweise sich am Stadtfest zu beteiligen.

Premiere im Piraten Open Air am 24. Juni

Im Rahmen des Stadtfestwochenende landen die Verantwortlichen des Piraten Open Air zur Premiere ein. Bis zum 10. September dauert in diesem Jahr die Spielzeit, die im Gegensatz zum vergangenen Jahr wieder in voller Länge über die Bühne geht. 2020 war die Saison aufgrund der Pandemie komplett ausgefallen, 2021 hatte es immerhin eine verkürzte Spielzeit gegeben.

Musiknacht am 24. September

Offiziell heißt die Veranstaltung Musiknacht, in Grevesmühlen wird das Event kurzerhand Kneipennacht getauft. Was die Kulturbanausen, kurz Kuba, ins Leben riefen, hat in den vergangenen Jahren etliche Besucher begeistert. Zu den Kulturbanausen gehören Stefan Baetke, Maik Gutow, Jörn Buttkewitz, Horst Deininger, Daniel Wiesjahn und Burkhard Milverstädt. Verschiedene Bands treten in unterschiedlichen Einrichtungen auf, dazu gibt es einen Shuttle – ebenfalls mit Musik und Party an Bord – und jede Menge Spaß in der Innenstadt.

Kulturnacht am 28. Oktober

Auch wieder im Programm hat die Stadt die Kulturnacht, die traditionell am Abend vor Halloween stattfindet. Weil der 30. Oktober allerdings ein Montag ist und der Sonntag als Veranstaltungstag wenig Zustimmung fand, wurde die Kulturnacht auf Freitag, den 28. Oktober, verlegt. Neben offenen Geschäften, Programm auf dem Markt und in den Straßen der Innenstadt gibt es auch wieder das legendäre Comedy-Märchen auf dem Platz zwischen Kirche und Vereinshaus.

Adventsmarkt am 26. November

Ökumenischer Adventsmarkt lautet der offizielle Titel, Weihnachtsmarkt in Grevesmühlen ist die geläufige Bezeichnung. Wie Alexander Rehwaldt mitteilte, habe die Kirchgemeinde bereits ihre Zustimmung signalisiert, so dass in diesem Jahr der Anschnitt des Riesenstollens und der Wurstkette auf dem Kirchplatz zusammen mit dem Adventsmarkt in der Kirche stattfinden kann. In den vergangenen beiden Jahren musste die Veranstaltung wegen Corona abgesagt werden.

Von Michael Prochnow