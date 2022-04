In den nächsten Wochen ist in und um Grevesmühlen herum einiges los: Schweineparty in Bonnhagen, Straßenfest in der Kirchstraße, Volksfest am Langen Steinschlag, Ideenkonferenz zu Stadtentwicklung, Stadtfest und vieles mehr. Wir haben die wichtigsten Termine einmal zusammengefasst.