Grevesmühlen

Zum festlichen Abschlusskonzert lädt der Schönberger Musiksommer am Sonntag, den 12. September, ein. Ab 18 Uhr erklingt in der Kirche Orgel- und Chormusik von Franz Liszt: die Fantasie und Fuge über B-A-C-H und die Missa choralis.

Der Kirchenchors Sankt Laurentius singt unter der Leitung des Schönberger Kirchenmusikdirektors Christoph D. Minke. An der Orgel: Matthias Schneider. Eintrittskarten für das Abschlusskonzert kosten an der Abendkasse 15 Euro.

Tag der offenen Tür an Kreismusikschule

Kreativität, Spaß und ein Gewinnspiel bietet ein Tag der offenen Tür an der Kreismusikschule am Sonnabend, den 11. September, von 13 bis 17 Uhr im Gymnasium am Tannenberg in Grevesmühlen. Die Musikschule lädt ein, ihre Räume kennenzulernen, mit Lehrkräften zu sprechen und sich von den zahlreichen Unterrichtsangeboten inspirieren zu lassen.

Der Dassower See ist eine Naturidylle. Gewässer und Ufer stehen unter Schutz. Quelle: Kristine Lenschow

Wer sich für die Historie der Heimat interessiert, ist richtig bei einer fünfstündigen Radtour des Heimat- und Tourismusvereins Dassow am Sonntag, den 12. September. Sie führt ab 10 Uhr von der Ecke Lübecker-/Hermann-Litzendorf-Straße entlang des Dassower Sees bis zur Trave. Burkhard Wunder liefert Informationen, Geschichte und Geschichtchen. Das Mitradeln ist kostenlos. Anmeldung: Telefon 038 826 / 97 40 12 und 0176 / 500 155 84, E-Mail info@dassow-tourismus.de.

Bereits am Freitag von 13.30 Uhr bis lädt 17.30 Uhr die DRK-Wasserwacht zum Tag der Ersten Hilfe ins Freibad am Ploggensee ein. Sie führt einige Erste-Hilfe Stationen vor.

Kurzfilmgala und Mühlentag

Zum zweiten Mal organisiert das Piraten-Open-Air-Theater die Kurzfilmgala „Verbrannte Palme.“ Sie kann bequem zu Hause als Livestream auf der Facebook-Seite des Piraten-Open-Airs ab 22.45 Uhr verfolgt werden. Gezeigt werden Kurzfilme von maximal acht Minuten Länge, die ausschließlich mit Mobiltelefonen gefilmt wurden.

Die Wassermühle in Rüting öffnet anlässlich des Deutschen Mühlentags. Besucher bekommt bei Führungen um 11 Uhr und 14 Uhr Informationen zur historischen und neuen Nutzung der Wasserkraft.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Info-Tour in das Natura-2000-Gebiet Klützer Winkel und Dassower See startet am Sonntag, den 12. September, um 9.30 Uhr an der Naturschutzstation Fischerkaten in Groß Schwansee am Strandzugang 5. Wer mitgeht, erfährt nicht nur Interessantes über die Küste des Klützer Winkels, sondern ebenfalls, warum dort der Meersenf eine große Rolle spielt. Die anderthalbstündige Tour ist für die Teilnehmer kostenlos. Anmeldung: 038 827 / 47 77, E-Mail naturstation@web.de.

Von Jürgen Lenz