Schönberg

Nach dem bitteren Aus im Landespokal ist Fußball-Verbandsligist FC Schönberg in den letzten beiden Wochen in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Dem 2:0 gegen den FC Förderkader Rene Schneider folgte vor einer Woche ein souveräner 4:0-Sieg bei Aufbau Boizenburg, mit dem sich die Maurinekicker in der Tabelle auf Platz 5 nach oben arbeiteten.

Verletzungssorgen bei den Maurinekickern

Allerdings sollte man den Sieg in Boizenburg nicht überbewerten und richtig einordnen. „Wir haben diese drei Punkte teuer bezahlt“, so Vereinschef Wilfried Rohloff. Nach einem brutalen Foul seines Gegenspielers in der Schlussminute zog sich Marcel Nagel zumindest eine schwere Prellung des Knöchels zu. „Wir hoffen natürlich alle, dass diese Verletzung nicht noch schwerwiegender ist und Marcel bald wieder für unsere Farben auflaufen kann“, so Rohloff weiter.

Auch Jelte Focke Reuter, aktuell in der Torschützenliste der Verbandsliga mit sechs Treffern hinter Johannes Ernst (Dynamo Schwerin/7) auf Platz 2 liegend, zog sich bei seinem Treffer in Boizenburg eine Fußverletzung zu und konnte nicht weiterspielen. Kapitän Daniel Halke fehlte ohnehin verletzungsbedingt. Hinter dem Einsatz aller drei am Sonntag gegen den SV Warnemünde ab 14 Uhr im Palmberg-Stadion steht ein Fragezeichen. Zudem laboriert Marcel Behm an einer Muskelverletzung.

Gäste sind gleichwertige Gegner

Mit dem SV Warnemünde erwartet die Schönberger mit Sicherheit ein ganz anderes „Kaliber“ als vor einer Woche an der Elbe. Die Gäste sind ähnlich wie die Gastgeber (10 Punkte aus fünf Spielen bei 9:6 Toren) mit acht Zählern und 12:7 Toren in die neue Saison gestartet. Der SVW ließ vor allem mit dem 4:1 gegen den Malchower SV und dem 1:1 gegen einen der Topfavoriten der Saison, den FC Anker Wismar, vor einer Woche aufhorchen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zweite Mannschaft trifft auf Tabellenführer der Landesklasse

Der SV Warnemünde war einer der wenigen Mannschaften, mit der der FC 95 in der letzten, im November 2020 abgebrochenen Saison die Klingen kreuzten. Fast genau vor einem Jahr, am 4. Oktober, sorgten Furkan Kalfa und Marcel Nagel für einen schwer erkämpften 2:0-Heimsieg im Palmberg-Stadion. Im Anschluss an das Verbandsligaspiel erwartet am Sonntag übrigens die 2. Schönberger Mannschaft ab 16 Uhr auf dem Kunstrasen in der Landesklasse den aktuellen Tabellenführer Doberaner SV II.

Von Thomas Groth