Verdi: Ab Montag neue Warnstreiks bei Nahbus möglich

Schon wieder Streik im Nahverkehr: Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ( Verdi) teilte am Sonntagnachmittag mit, dass es ab Montag, 10. Februar, zu unangekündigten Warnstreiks in Mecklenburg-Vorpommern kommen kann. Davon betroffen ist auch Nahbus in Nordwestmecklenburg.

„Wie Verdi bekannt geworden ist, will die Nahbus Nordwestmecklenburg GmbH Einsätze von externen Unternehmen als Streikbrecher in Form eines Notdienstfahrplanes beauftragen“, teilt Verdi weiter mit. Diese Unternehmen würden dann die üblicherweise von Nahbus bedienten Linien befahren.

„Wir müssen davon ausgehen, dass unangekündigte Arbeitskampfmaßnahmen in Abstimmung mit der Landrätin Frau Kerstin Weiss bewusst in Kauf genommen werden und die Landrätin damit die Belange der Fahrgäste hinter die Möglichkeit des Einsatzes von Streikbrechern zurückgestellt“, so Christian Manke, der zuständige Streikleiter.

Dieses Verhalten der Landrätin bringe die Region in eine noch schwierigere Lage und schaffe unnötigen Unfrieden. „Fahrgäste insbesondere die Schulkinder und deren Eltern sollen hierdurch bewusst gegen die Beschäftigten ausgespielt werden, dass ist ein Verhalten, dass wir so im TV-N nicht kennen und entsprechend bei weiteren Streikplanungen berücksichtigen werden“, so Manke weiter.

Von Michaela Krohn