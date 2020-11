Bernstorf

Was für eine Überraschung: Große Freude im Hospiz Schloss Bernstorf. Mitglieder des Vereins „Tätowierte gegen Krebs“ mit ihrem Vorsitzenden Sebastian Kairies überbrachten einen Teil des Erlöses vom Herbstfest „Tätowierte gegen Krebs“, das im September stattfand. „10.000 Euro“ stand auf dem Scheck.

Wolfgang Röhr, Geschäftsführer vom Hospiz Schloss Bernstorf: „Wir sind überwältigt von dieser großen Spendensumme. Seit nun mehr fünf Jahren unterstützt uns der Verein schon und hat mittlerweile mehr als 40 000 Euro an das Hospiz gespendet.“ Vor allem der Umstand, dass sich „die Menschen auch in diesen schwierigen Zeiten für unser Haus einsetzen, verdient aller größten Respekt“.

Herbstfest in Gamehl im strömenden Regen brachte 20 000 Euro

Trotz der anhaltenden Corona Pandemie, was die Durchführung von Veranstaltungen in diesem Jahr sehr schwierig macht, ist es dem Verein „Tätowierte gegen Krebs“ gelungen, ein erfolgreiches Herbstfest in Gamehl Ende September 2020 zu organisieren. Trotz Dauerregen kamen viele Gäste, die die zahlreichen Angebote wie Ponyreiten oder die Hüpfburg für die Kinder nutzten. Auch das Hospiz war mit einem Stand vertreten.

Insgesamt brachte dieses Fest nach Angaben der Organisatoren eine Spendensumme von über 20 000 Euro. Die Hälfte der Einnahmen wurden an das Hospiz übergeben. „Mit dieser großen Spendensumme hätte niemand vom Hospiz gerechnet. Auch wir vom Hospiz Schloss Bernstorf hatten in diesem Jahr Spendeneinbußen durch nicht stattgefundene Veranstaltungen. Umso glücklicher und erleichterter sind wir über diese sagenhafte Spende, die einen großen Beitrag zu unserer Arbeit leistet. Mit diesem Engagement und der Unterstützung ist es nun möglich, weitere Projekte für unser Haus zu verwirklichen. Dafür möchten wir uns bei allen Mitgliedern vom Verein bedanken. Schön, dass es euch gibt,“ sagt Isabelle Röhr, Prokuristin vom Hospiz Schloss Bernstorf.

