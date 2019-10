Verein aus Grevesmühlen bildet Begleithunde aus

Grevesmühlen

Den Hundesportverein ( HSV) in Grevesmühlen gibt es seit 1973. Bereits in der DDR ging es in diesem Verein um die Ausbildung von Gebrauchs- und Diensthunden. „Wir betreiben kein ‚Agility‘“, betont Vorstandsvorsitzende Marlies Posingies. „‚Agility‘ ist ein Hundesport, bei dem es vor allem um die Flinkheit und Wendigkeit der Hunde geht.“

Im HSV hingegen geht es zunächst einmal darum, Hunden einen stabilen Grundgehorsam beizubringen. Das bedeutet, der beste Freund des Menschen lernt, sich unterzuordnen, jederzeit und in jeder Situation abrufbereit zu sein, jedem Kommando des Menschen zu gehorchen.

Vielseitigkeitssport für Gebrauchshunde

„Die Grundausbildung, die man mit seinem Hund bei uns absolvieren kann, ist die Ausbildung zum Begleithund“, erklärt Marlies Posingies. Sie und ihr Mann Hans-Jürgen Posingies, der als Ausbildungswart ebenfalls zum Vorstand des Vereines gehört, trainieren im HSV mit ihren beiden Airdale-Terriern.

Um aus einem anfangs noch unerfahrenen, jungen und vielleicht auch etwas stürmischen Hund einen treuen, verkehrssicheren Begleiter zu machen, so Posingies, brauchen Mensch und Hund Fleiß und Geduld. Nimmt der Hund die erste Hürde und meistert die Prüfung zum Begleithund, stehen dem Hundehalter und seinem tierischen Begleiter weitere Ausbildungsangebote im Verein zur Verfügung – zum Beispiel der Vielseitigkeitssport für Gebrauchshunde.

Fährtenlesen , Gehorsam und Schutzdienst

Ausgebildet wird im Fährtenlesen, in Gehorsam und in der Befähigung zum Schutzdienst. Leistungsrichter nehmen auch hier Prüfungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden ab. Die Prüfungen für Begleit- und Gebrauchshunde werden nach einem strengen, international geltenden Regelwerk abgelegt. Wichtig ist Marlies Posingies: „In der Ausbildung eines Schutzhundes ist es von großer Bedeutung, dass das Tier jeden Angriff sofort abbricht, wenn das Kommando kommt.“

Zurzeit hat der HSV in Grevesmühlen 34 Mitglieder. Hundehalter und Hunde treffen sich zwei- bis dreimal die Woche zum Training auf dem Vereinsgelände, das sich rechter Hand hinter dem Grevesmühlener Gymnasium, Richtung Wotenitz befindet.

Von Annett Meinke