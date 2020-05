Verein in Schönberg organisiert Tanzunterricht per Videostream

Schönberg

Der Schönberger Verein Tanzland hat in Zeiten von Corona ein besonderes Konzept entwickelt: wöchentlicher Tanzunterricht per Videostream. So kann der Verein die Hygieneregeln einhalten und die Gesundheit der Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren schützen. „Der Tanzunterricht findet zu gleichen Zeiten in der gleichen Gruppenkonstellation wie damals vor Ort statt“, erklärt Andrea Daniel. Sie engagiert sich als Tanzlehrerin und Vorsitzende des Vereins.

Die Kinder tragen beim Unterricht ihre Tanzkleidung. Sie sehen auf dem Bildschirm Andrea Daniel und die Tanzfreunde, machen gemeinsame Übungen zur Musik, studieren Choreographien ein – alles zu Hause.

„Die Kinder hatten Spaß und waren glücklich“

Andrea Daniel weiß: Viele Kinder können liebgewonnene Hobbys momentan nicht ausleben. Es fehlt der Kontakt zu Freunden und Gleichaltrigen, es fehlen gemeinsame Erlebnisse. Die Tanzlehrerin berichtet: „Die Rückmeldung der Kinder und Eltern nach der ersten digitalen Tanzstunde war absolut positiv. Die Kinder hatten Spaß und waren glücklich, ihre Freunde und ihre Tanzlehrerin wiederzusehen.“ Trotz der Distanz hätten sie Nähe und Verbundenheit gespürt.

„Mittlerweile ist der Tanzunterricht für viele Kinder ein Highlight der Woche geworden“, sagt die Vorsitzende. Nicht nur der Alltag der Kinder werde aufgewertet und ihrem Bewegungsdrang Rechnung getragen. „Auch die Eltern werden in dieser schwierigen Zeit entlastet, entweder, um in dieser Zeit im Homeoffice zu arbeiten, Hausarbeit zu erledigen oder aber allein durch das Gefühl, den Kindern ein Stück Lebensqualität und Normalität zurückgegeben zu haben“, sagt Andrea Daniel. Viele Eltern seien sehr dankbar. Der Verein freue sich so sehr, dazu seinen Beitrag leisten zu können.

Von Jürgen Lenz