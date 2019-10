Jeden Tag stehen tausende Menschen in MV vor der gleichen Frage: Wo gehen wir heute in der Mittagspause essen? Häufig führt der Weg in die Betriebskantine oder einen Imbiss in der Nähe. Wir stellen eine Auswahl vor – von der schicken Aida-Kantine in Rostock bis zum Fleischerimbiss in Grimmen.