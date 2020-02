Verfolgungsjagd: Betrunkene Autofahrerin hält Polizei in Grevesmühlen zum Narren

Grevesmühlen

Als die Polizei am Samstagnacht eine Autofahrerin in Grevesmühlen kontrollieren wollte, hat diese die Beamten mehrfach zum Narren gehalten. Bei dem Versuch, sie anzuhalten, fuhr die Frau immer wieder davon, als die Polizisten gerade ihr Fahrzeug verlassen hatten. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

Die Verfolgungsjagd ging über die Landesstraße 03 auf die Autobahn 20 und auf die Ortsumgehung Schönberg B 104, wo sie letztendlich angehalten werden konnte. Sie äußerte dabei spontan, dass sie zu viel Alkohol getrunken hatte.

Über zwei Promille Alkohol

Bei einem Test kam heraus, dass sie über zwei Promille Atemalkoholgehalt hatte. Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme ihres Führerscheins. Die 36-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Ursprünglich war das Auto den Polizisten aufgefallen, weil sie mit defektem Abblendlicht gefahren war.

Von OZ