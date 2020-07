Groß Schwansee

Hat ein Hausbesitzer mehrere alte Eichen und Ahornbäumen in Groß Schwansee ( Nordwestmecklenburg) vergiftet, um eine freie Sicht auf die Ostsee zu haben? Diese Vermutung hat zumindest der Verein Naturraum Klützer Winkel. Zwei Mitarbeiterinnen der Naturstation Fischerkaten haben am Dienstag bei einigen Bäumen in Strandnähe Bohrlöcher festgestellt.

Laut dem Verein gibt es Hinweise, dass ein Hausbesitzer aus der Feriensiedlung Am Buchenweg angeblich mehrere geschützte alte Bäume in Ostseenähe vergiftet haben soll. Schon am Montag registrierten Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Kalkhorst mehrere fingerdicke Bohrlöcher an Bäumen in der Nähe des Kolonnenweges, heißt es in der Mitteilung des Vereins weiter.

Erste Schäden seien zu sehen

„Die Bohrlöcher führen alle schräg nach unten. So konnte die eingebrachte schädliche Flüssigkeit von außen nach innen fließen“, rekonstruiert die Naturschutzwartin Lena Hohls das Vorgehen. Erste Schäden in der Krone der alten Bäumen, die einen Stammumfang von 1,70 bis 3 Meter haben, seien ihr bereits aufgefallen.

Erste Schäden in der Krone der alten Bäumen, die einen Stammumfang von 1,70 bis 3 Meter haben, sind bereits zu erkennen. Quelle: Lena Hohls

Die Untere Naturschutzbehörde und die Forstbehörde wurden bereits über die Funde informiert. Elke Hohls von der Naturstation Fischerkaten stimmt diese Baumtötung in Groß Schwansee sehr nachdenklich: „Scheinbar gibt es Menschen, die aus eigennützigen Interessen jeglichen Respekt und die Ehrfurcht vor der Natur verloren haben.“

