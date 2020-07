Schönberg

Die Verkehrserziehung des Kinderhauses „Am Oberteich“ ist vorbildlich. Das bescheinigen jetzt die Landesverkehrswacht und die Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben die Einrichtung des Schönberger Vereins „Haus des Kindes“ mit dem Schulweg-Orden ausgezeichnet.

Und nicht nur das. Das Kinderhaus hat auch einen Gutschein über 1000 Euro für Spiel- und Sportgeräte bekommen. Kerstin Rehbach vom Verein „Haus des Kindes“ sagt, was aufgrund der Spende für die Mädchen und Jungen angeschafft werden kann: ein Basketballkorb mit einem großen Trichter, aus dem der Ball an fünf Stellen herausfallen kann. Das schult Geschick und Reaktionsvermögen der Kleinen. Mitarbeiter des Vereins betreuen im Kinderhaus „Am Oberteich“ 140 Hortkinder und 55 Schützlinge im Kindergartenalter.

„ Verkehrserziehung ist ein wichtiges Thema.“

Um eine gute Verkehrserziehung bemüht sich der Schönberger Verein nicht nur im Kinderhaus, sondern ebenso im „Haus des Kindes“ und in der Kita „Regenbogen“. Kerstin Rehbach erläutert: „Wir sind in allen drei Häusern sehr aktiv. Verkehrserziehung ist ein wichtiges Thema.“ Mitarbeiterinnen des Vereins üben mit den Kleinen auch, wie sie sicher zur Schule kommen. Unterstützung bekommen sie von Angelika Becker, einer Präventionsberaterin der Polizeiinspektion Wismar. Ebenfalls immer wieder nach Schönberg kommt die Polizei-Puppenbühne mit einem Mix aus Information und Unterhaltung.

Das große Interesse an der Unfallprävention verbindet den Verein „Haus des Kindes“ mit der Verkehrswacht und der Unfallkasse. Hans-Joachim Hacker, Präsident der Landesverkehrswacht, sagte bei der Übergabe von Schulwegorden und 1000 Euro in Schönberg: „Wir wollen mithelfen, dass weniger Unfälle passieren.“ Deshalb richtet sich die Verkehrswacht auch an Jugendliche. Sie klärt Heranwachsende über Gefahren im Straßenverkehr auf.

63 Kitas in ganz MV bekommen den Schulwegorden

Den Schulwegorden haben 63 Kitas in ganz Mecklenburg-Vorpommern bekommen. Die Verkehrswacht erläutert: „Wenn nach den Ferien in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 13 000 Kinder zum ersten Mal die Schule besuchen, sind einige von ihnen besonders gut vorbereitet auf Fußgängerinseln, Zebrastreifen, Ampeln und Autos, die plötzlich aus einer Ausfahrt kommen.“ Dafür bekommen Kindertagesstätten kostenlos pädagogisches Material. Die Projektmappe „Noch 100 Tage bis zum ersten Schulweg“ enthält Plakate, Arbeitsbögen und Hinweise an Eltern. Sie soll Erziehern helfen, die Kinder auf den Weg zur Schule vorzubereiten.

Dafür, dass die Kleinen gut sichtbar sind, sorgen leuchtend gelbe Kinderwarnwesten. Sie kommen bei den Mädchen und Jungen in Schönberg offenbar gut an. Kerstin Rehbach sagt: „Die Kinder lieben diese Westen.“ Das Kinderhaus „Am Oberteich“ bekam jetzt von der Landesverkehrswacht und der Unfallkasse 50 weitere.

