Pläne gegen Staus und Falschparker stocken

Klütz

Die Stadt Klütz hat eine Planungsfirma beauftragt, ein Verkehrskonzept für die Stadt zu erarbeiten. Das Konzept liegt längst vor, aber die Maßnahmen, die sowohl den durchfließenden Verkehr als auch das Parken regulieren sollen, werden nicht umgesetzt.

Verkehr besser ordnen Im Verkehrskonzept für die Stadt Klütz wurden Schwachpunkte in der Stadt untersucht und Vorschläge zur Verbesserung gemacht. In der Schloßstraße sollen wechselseitig angeordnete Parkflächen für eine Beruhigung des Verkehrs sorgen und die Straße für die Durchfahrt unattraktiv machen. Anwohner deren Grundstücke an der Schloßstraße keine Parkfläche bieten, sollen Parkausweise erhalten und langfristig könnte die Straße zu einer sogenannten Begegnungszone umgestaltet werden, in der die Maximalgeschwindigkeit auf 10 bis 20 Stundenkilometer beschränkt werden könnte. Auf dem Marktplatz sollen Parkflächen neu geordnet, eventuell sogar der Straßenverlauf verlegt werden. Für die Straße des Friedens gibt es Vorschläge, die mehr Sicherheit für Schulkinder bringen sollen.

„Wir brauchen für fast alles eine verkehrsrechtliche Anordnung von der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises“, erklärt der Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG). „Die Stadt hat richtig viel Geld für dieses Konzept ausgegeben. Das müssen wir vor den Bürgern rechtfertigen“, sagt Mevius und meint, dass zumindest schon längst Schilder hätten aufgestellt werden können. Die Politiker der Stadt Klütz haben deswegen einen Gesprächstermin am 23. Oktober gefordert.

Sanierte Innenstadt sichern

Als die Ausarbeitung eines Verkehrskonzepts 2007 von Politikern der Stadt Klütz beschlossen wurde, ging es darum, die Entwicklung aus der Stadtsanierung in der Innenstadt zu sichern. Deshalb sollten Überlegungen angestellt werden, welche Bereiche verkehrsberuhigt werden können oder wie der Schwerlastverkehr aus der Innenstadt herausgehalten werden kann.

Umgehung ist größte Maßnahme

Im August 2019 hat das Büro Logos aus Rostock das Klützer Verkehrskonzept vorgestellt. Die größte Maßnahme, die sowohl teuer als auch aufwendig ist, aber schon lange von den Klützern gewünscht wird, ist der Bau einer weiteren Umgehung von der Lübecker Straße im Westen zur Boltenhagener Straße nördlich des Stadtgebiets. Dazu wurde bereits an das zuständige Ministerium beim Land geschrieben und der Bürgermeister nutzte einen Termin, der Staatssekretärin die Verkehrssituation der Innenstadt zu zeigen.

Anwohnerparken schnell umsetzen

„Vieles wird länger dauern“, hatte Jürgen Mevius in seiner Kritik zum Umgang des Landkreises mit dem Konzept eingeräumt und damit auch die weitere Umgehung gemeint. „Kurzfristig mögliche Maßnahmen sollten wir aber umsetzen.“ Damit sprach der Bürgermeister zum Beispiel an, dass in der Schloßstraße Zonen fürs Anwohnerparken eingerichtet werden und an verschiedenen Stellen der Innenstadt Parkverbotszonen festgelegt werden sollen. Dazu müssten lediglich Schilder aufgestellt und Parkausweise für die Schloßstraße ausgegeben werden.

Gespräche beim Landkreis

Weil sich die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen schon lange hinzieht, gab es am 8. Oktober eine Beratung zu offenen Anfragen und Anträgen bei der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg, bei der das Verkehrskonzept erneut vorgelegt wurde.

Für den 23. Oktober ist erneut ein Beratungstermin mit dem Sachgebietsleiter der Straßenverkehrsbehörde, der zuständigen Sachbearbeiterin, Bürgermeister Jürgen Mevius, dem Bauausschussvorsitzenden Hartwig Holst ( SPD) und der Verwaltung angesetzt. In der Stadtvertretersitzung am 28. Oktober sollen die Ergebnisse der Beratung dann mitgeteilt werden.

Belange der Alten berücksichtigen

Für die kommende Beratung hatte Bauausschussmitglied Klaus Heselhaus gefordert, dass die Interessen der Fußgänger und der Senioren berücksichtigt werden müssen. Er kritisierte, dass der Vorschlag des Büros Logos, vor dem Gesundheitszentrum am Lindenring einen Streifen für Fußgänger auf der Fahrbahn zu markieren, von der Straßenverkehrsbehörde abgelehnt wurde.

Hintergrund ist, dass sich am Lindenring ein Seniorenwohnheim befindet, es an der Stelle keinen Fußweg gibt und die älteren Einwohner den Weg zum Einkaufen oder zum Arzt nutzen. „Ich würde den Herrschaften bei dem Termin gerne einen Rollstuhl zur Verfügung stellen, dann würden sie keine zehn Meter weit kommen“, wies Heselhaus darauf hin, dass auch weitere Wege in der Innenstadt nicht für Rollstühle oder Rollatoren geeignet sind.

Von Malte Behnk