Verkehrsschau in Grevesmühlen: Das ist dabei herausgekommen

Grevesmühlen

Anfang November fand die sogenannte Verkehrsschau in Grevesmühlen statt. Besichtigt wurden unter anderem jene Punkte, an denen Anwohner bei der Ortsbegehung im Sommer Verkehrsberuhigungen, Schilder und/oder Tempolimits gefordert hatten. Die Ergebnisse sind überschaubar. Mehr als 21 Verkehrspunkte wurden in Augenschein genommen, in elf Fällen wurden entsprechende Anträge an die Straßenverkehrsbehörde (Landkreis) gestellt, beziehungsweise die Stadt hat reagiert. In allen anderen Fällen ergab die Besichtigung vor Ort, dass die nötigen Voraussetzungen für eine Tempo-30-Zone und/oder einen Zebrastreifen fehlen.

Und so läuft es in Sachen Verkehrsregelung Die Straßenverkehrsbehörde ist in Deutschland die nach § 44 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) durch Landesrecht bestimmte und zur Überwachung und Ausführung der Straßenverkehrsordnung zuständige Verwaltungsbehörde. Die Straßenverkehrsbehörde ist keine eigenständige organisatorische Einheit, sondern sie ist ein Teil der örtlichen kommunalen Verwaltung. Das ist entweder die Stadtverwaltung oder, in Kommunen mit geringerer Einwohnerzahl wie Grevesmühlen, die Kreisverwaltung. Daher muss die Stadt jede einzelne verkehrsrechtliche Anordnung beim Landkreis beantragen.

Und so sehen die Ergebnisse aus: In der Lindenallee/Ecke Kuhirtengang in Grevesmühlen soll ein eingeschränktes Halteverbot eingerichtet werden, ein entsprechender Antrag wurde gestellt. Die Straße ist so schmal, dass, wenn Autos dort parken, Versorgungsfahrzeuge nicht mehr durchkommen. Im Questiner Weg wurde die Forderung der Anwohner, die Geschwindigkeit auf Tempo 30 herabzusetzen abgelehnt, stattdessen soll ein eingeschränktes Halteverbot auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Westen von der Einfahrt Puschkinstraße bis zur Gorki-Straße eingeführt werden. Ob zusätzliche Hinweisschilder zum Friedhof aufgestellt werden, wird derzeit noch geprüft.

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler im Gespräch mit Anwohnern im AWG-Viertel. Quelle: Michael Prochnow

Eine Tempo-30-Zone im Fliederweg in Wotenitzwird es nicht geben, aufgrund der baulichen Situation sei dies nicht notwendig, hieß es. Gleiches gilt für den geforderten Spiegel an der Kreuzung Fliederweg/ Hamburger Berg im angrenzenden Waldgebiet, die Straße sei einsehbar, lautet die Begründung. Nur die Verkehrsschilder in dem Bereich müssten gereinigt werden. Die Straßenschäden an der Betonstraße nach Questin wird das Bauamt in Augenschein nehmen. Hier hatten Anwohner Schlaglöcher und das Absinken der Bankette moniert.

In der Wismarschen Straße zwischen Santower Straße und der Förderschule hatten Anwohner eine Geschwindigkeitsreduzierung gefordert, auch hier sieht die Stadt aufgrund der versetzten Parkordnung und der vorhandenen Fußgängerampel keine Notwendigkeit. Ein zusätzliches Schild wird es an der Zufahrt zum Hof der Ploggenseeschule geben, da dort die Einfahrt als Feuerwehrzufahrt nicht gekennzeichnet ist. Einen Kompromiss gibt es in Sachen Parkordnung vor der Wasserturmschule. Dort kommt es immer wieder zu Problemen, weil in den Stoßzeiten die Parkflächen nicht ausreichen. Nun plant die Stadt, ein Schild aufzustellen, um den Verkehr von dem Parkplatz auf der Wiese in Richtung Wasserturm abzuleiten, so dass niemand mehr links abbiegen kann vom Parkplatz. Zusätzliche Parkplätze wird es vorerst nicht geben.

Grevesmühlens Bauamtsleiter Holge Janke nimmt die Anregungen der Bürger auf im Vielbecker Weg. Quelle: Michael Prochnow

In der Gartenstraße bleibt es auch weiterhin bei Tempo 50, eine Reduzierung auf 30 Stundenkilometer wurde abgelehnt, es seien keine gerechtfertigten Gründe zu erkennen, hieß es. Ebenfalls in der Schublade verschwunden ist der Fußgängerüberweg zum Piraten Open Air. Aufgrund der hohen Besucherzahlen während der Saison war ein separater Überweg vom Parkplatz auf der anderen Seite der Schweriner Landstraße gefordert worden, dieser, sei, so hieß es nun von der Stadt, aufgrund der vorhandenen Verkehrsinsel nicht möglich. Stattdessen sollen Warnschilder aufgestellt werden, die auf Fußgänger hinweisen. Apropos Saison: Wenn bei gutem Wetter die Rütinger Eisdiele zahlreiche Besucher empfängt, wird es regelmäßig eng in Sachen Parkplätze. Das wird auch künftig so bleiben, teilt die Stadt Grevesmühlen mit. Denn aufgrund der vorhandenen Eigentumsverhältnisse sei derzeit keine andere Regelung möglich. Dafür soll an der Straße Am Mühlenteich in Rüting ein Zeichen für Durchfahrtsverbot aufgestellt werden.

Am Abzweig Hamberge zur B 105 sollte ein Stoppschild aufgestellt werden, auch hier ergab die Besichtigung, dass keine Notwendigkeit bestünde. Gleiches gilt für den Abzweig nach Barendorf. Auch hier bleibt alles wie es ist. Ein Hinweisschild soll an der Bushaltestelle in Hoikendorf aufgestellt werden, das Autofahrer vor spielenden Kindern warnt.

Einen zusätzlichen Fußgängerüberweg in Form eines Zebrastreifens für die Schüler, die vom und zum Gymnasium kommen, wird es am Kreisverkehr/ Bahnhofstraßein Grevesmühlen nicht geben, der Antrag sei von der Verkehrsbehörde abgelehnt worden. Auch am Radweg in der Rehnaer Straße/Jahnstraße werde sich aufgrund der baulichen Gegebenheiten nichts ändern lassen, heißt es.

Von Michael Prochnow