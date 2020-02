Verkehrte Welt in Grevesmühlen: So beendete der GCC seine Karnevalssaison

Grevesmühlen

Als verkehrt kann sich im Nachhinein ja vieles herausstellen – die Motto-Idee des Grevesmühlener Carneval Clubs gehört definitiv nicht dazu: „Zwischen Himmel und Hölle, wir tun, was gefällt, beim GCC – verkehrte Welt“. Dass es in der Tat gefällt, zeigte der Applaus des Publikums am Samstagabend in der Diskothek K2.

Verkehrte Welt herrschte unter anderem beim Prinzenpaar, das mit Nicole II. und Juliane I. kein gewöhnliches war. Auch das Tanzmariechen war zunächst, nun ja, etwas behaart und ein wenig ungelenkig. Marcus Ziebarth wurde nach einer kurzen Einlage von dem Original Anastasia Wigger abgelöst.

Ob die Tanzgarde, das Männer- oder das Kinderballett – die Mitglieder des GCC hatten sich wieder allerhand einfallen lassen, um die Karnevalssaison fulminant zu beenden. Sogar Helene Fischer, Wolfgang Petry und die Backstreet Boys waren dabei. Große Begeisterung löste auch das jüngste Tanzpaar des Abends, Isolde Danker und Santana Wigger, aus. Das macht neugierig auf November.

