Der Osten rockt – verkehrte Welt im G-Haus

Verkehrte Welt im K 2 in Grevesmühlen: Der Grevesmühlener Carnevalsclub hatte am Sonnabend eingeladen zur großen Karnevals-Party im G-Haus. Und so präsentierte der Verein in diesem Jahr auch ein ganz besonderes Prinzenpaar – mit Nicole II. und Juliane I. ein Duo ohne Prinz. Nicole Bade und Juliane Mixa sind langjährige Mitglieder im Club, beste Freundinnen, kennen sich schon Ewigkeiten, strahlen pure Freude aus – und haben Männer, die ungern in die Rolle der Prinzen schlüpfen wollten. Somit war das Prinzessinnenpaar geboren.

In den letzten 30 Jahren scheint die Zeit beim Grevesmühlener Carnevalsclub (GCC) stillgestanden zu haben. Von Pionieren begleitet schreitet der Generalsekretär des ZK der SED, Erich Honecker, flankiert von zwei Pionieren in weißer Bluse und blauem Rock, an den Besuchern im G-Haus vorbei. Riesiger Applause sich für André Maise, der sich hinter dem Erich-Kostüm verbirgt. Auf der Bühne mahnt Präsident Ronny zu Ruhe und Achtung vor dem DDR-Staatschef und bittet zum Pioniergruß „Seid bereit!“. Aus voller Kehle brüllt es ihm mit der typischen Handbewegung zum Kopf „Immer bereit“ zurück. „Das darf doch nicht war sein. Das machen wir noch mal!“, sagt Bibow und wiederholt den Gruß, der sich antwortend noch einmal verstärkt und das G-Haus fast ins Wanken geraten lässt. Dann lässt der Präsident den Generalsekretär, wenn nunmal da sei, Auszeichnungen für Anastasia Wigger, Klaus-Günther Roose und Kay-Michael Rasch vorzunehmen. Alle drei sind seit vielen Jahren Mitglied des GCC und werden mit einem Orden geehrt. Auch Bibow selbst muss sein Podest verlassen und erhält eine Ehrung für den GCC. „Totalistisches Narrenkollektiv“ darf sich der GCC nun nennen, vergeben von Erich höchstpersönlich. DDR-Fahnen wie früher am 1. Mai schwingen die vielen Gäste, als sich der Staatsratsvorsitzende verabschiedet und den Saal verlässt.

Doch auch sonst war nichts wie sonst in der 45. Saison des GCC. Nicht nur, das elf atemberaubende Damen den Elferrrat bildeten, auch das Prinzenpaar setzte neue Maßstäbe – und das männliche Funkenmariechen dem Ganzen die Krone auf. „In diesem Jahr ist alles anders. Und ich glaube, das

Isabel Tachil Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Programm kommt so noch einmal viel besser“, sagt erklärt Isabell Tachil. Sie selbst ist seit 16 Jahren beim GCC, trainiert Tanzgruppen und tritt selbst auf. Vater Bernhard und Mutter Sylvia stießen vor acht Jahren zum GCC, wechselten innerhalb Grevesmühlens den Carnevalsverein. „Das ist kein Geheimnis. Ich bin dem GCC beigetreten, hatte hier viele Freunde und habe meine Eltern überzeugt, zu uns zu kommen“, sagt die junge Frau. Alle drei konnten so auch den Auftritt von Marcus Ziebarth anschauen. Denn der war –verkehrte Welt eben – in diesem Jahr das Funkenmariechen und begeisterte das Publikum in Röckchen und mit einem Radschlag. Doch auch auf Anastasia Wigger und ihre Darbietung als „echtes“ Tanzmariechen mussten die Gäste nicht verzichten. Tosender Applause, der bei keiner der Vorführungen fehlte, und ein Programm mit abschließendem Prinzessinnentanz und gemeinsamer Feier sorgten für Spaß bis in den frühen Morgen.

Von Maik Freitag