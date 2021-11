Grevesmühlen

“Verleger ist mein Beruf, Malen meine Berufung und die Jagd mein Ausgleich“, erklärt Ulf-Peter Schwarz. Die Lebensgeschichte des 62-Jährigen ist beeindruckend. Er fängt schon als Kind an zu malen. Für die Handarbeitskurse der Mutter in Grevesmühlen hat der kleine Ulf-Peter schon früh die Stickvorlagen für die Damen gezeichnet.

Dachte nicht, dass man davon leben kann

Sein Talent blieb nicht verborgen. Während der drei Jahre Armee wurde er einmal im Jahr freigestellt, um in Berlin Kurse bei dem bekannten Militär- und Marinemaler und Kinderbuchillustratoren Hans Rädel zu besuchen. „Es war mir eine große Ehre, von ihm unterrichtet zu werden“, erinnert sich Schwarz, der auch Mitglied im Kunstzirkel von Udo Radtke in Plüschow wurde. Bei der Kunsthochschule Weißensee bewarb er sich nur halbherzig. „Ich habe das nicht mit Nachdruck verfolgt, weil ich damals nicht dachte, dass man damit genug Geld zum Leben verdienen kann.“

Ulf-Peter Schwarz beim Malen. Quelle: privat

Vom Kuhstall ins Design-Unternehmen

Er studierte stattdessen Landwirtschaft und wurde Leiter der Milchproduktion in Plüschow. Als die Mauer fiel, wurde ihm schnell klar, dass er, der noch nicht so lange im Betrieb war, die LPG höchstwahrscheinlich als erster würde verlassen müssen. In der OZ las er 1991 eine Anzeige „Juniorpartner für ein Designunternehmen gesucht!“. Er fährt nach Köln und kehrt als Juniorpartner zurück, obwohl er nur melken und malen kann – von Design und Druckherstellung hatte er keine Ahnung.

„Geht nicht“, gibt es nicht

„Ich habe mir fast alles selbst beigebracht“, sagt er nicht ohne Stolz. Als der Kölner Unternehmer alle Fördertöpfe ausgeschöpft hatte, baute er 1994 seine Zelte in Ostdeutschland wieder ab und Schwarz wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. Er kaufte seinem ehemaligen Arbeitgeber eine Arbeitsstation ab und legte los. Er habe jeden Auftrag angenommen und so manches Mal, wenn der Kunde aus dem Laden war, gedacht „wie soll ich das wohl schaffen?“. Aber ein „geht nicht“, gibt es bei dem Allroundtalent nicht.

Arbeit einfach abgesoffen

So gestalteter er beispielsweise die historische gelb-blaue Flagge des Landkreises Nordwestmecklenburg. Sein wohl verrücktester Auftrag war die vielleicht größte Fahne in der deutschen Geschichte, die er als Begrüßung für den deutschen Bundeskanzler auf dem Pfaffenteich in Schwerin platzieren sollte. „Das war Handarbeit, ich habe eine Plastikfolie auf dem ganzen Sportplatz in Plüschow ausgebreitet und eigenhändig mit Farbe bepinselt“, erinnert sich der Kreative. Zwei Dinge sind schief gegangen: Durch die Feuchtigkeit des Bodens sei die eigentlich leichte Folie so schwer geworden, dass sie kaum noch zu transportieren war. „Als ich am nächsten Tag ein kleines Flugzeug gechartert habe, um mein Werk aus der Luft stolz meiner Familie zu präsentieren, war nichts zu sehen. Das Ding war einfach abgesoffen und musste mühsam geborgen werden.“

Persönlicher Antrieb ist das Wichtigste

Am nächsten Tag ging die Arbeit weiter. Jammern ist nicht seine Sache. Dass diese Tugend des Wieder-Aufstehens der Jugend von heute etwas abgeht, bedauert er sehr. „Vielen fehlt der Durchhaltewille“, beklagt er mit Blick vor allem auf die Auszubildenden. Aktuell sucht sein NWM-Verlag einen Lehrling. „An Grafik und Webdesign sollte man interessiert sein, alles andere lernt man bei mir.“ Ein Realschulabschluss sei absolut ausreichend, „der persönliche Antrieb ist mir das Allerwichtigste“, beschreibt der Lehrherr die Anforderungen.

Schnepfenbild in der Malweise von Vorbild Manfred Schatz. Quelle: Ulf-Peter Schwarz

Sie müssen malen, malen, malen

Trotz des aufreibenden Verlagsgeschäfts hat Schwarz die Malerei nie aus den Augen verlorenen. Nach der Wende suchte er Kontakt zu den großen Naturmalern unserer Zeit. 2002 bekam er Gelegenheit, den 1975 auf der Internationalen Kunstausstellung in Toronto zum bedeutendsten Maler wild lebender Tiere gekürten Maler Manfred Schatz zu besuchen. Er zeigte dem als sehr kritisch bekannten Kollegen seine Bilder und dieser kommentierte nach langer, schweigender Betrachtung: „Sie haben eine große Begabung. Sie haben ein großes Talent. Vielleicht mehr als ich, als ich begann Tiere zu malen.“ Er riet: „Sie müssen malen, malen, malen.“ Am besten gleich draußen in der Natur. Und: „Gucken Sie fern, malen Sie die 100 Meter Läufer exakt 3 Sekunden nach dem Start“. Schatz war ein Meister in Festhalten der Bewegung, lobt Schwarz. „Er ist der Gott der Tiermaler, bei ihm fliegen die Enten auf dem Bild.“

Ulf-Peter Schwarz vor seinem Bild "Der sich flöhende Fuchs". Quelle: privat

Keine Zeit für den Großmeister

Der Großmeister bot an: „Wann haben Sie Zeit, ich nehme Sie als meinen Schüler auf.“ Doch Schwarz hatte keine Zeit, er hat Familie, zwei Kinder und muss sich um den Verlag als Haupterwerbsquelle kümmern. „Heute würde ich das sofort machen“, sagt der Naturmaler nicht ohne ein bisschen Wehmut. Leider ist Manfred Schatz bereits 2004 gestorben. Nach dem Tod des Großmeisters hat Schwarz dessen komplettes Atelier geerbt mit Farben, Pinsel und Staffelei. Auch der umfangreiche zeichnerische Nachlass ist mittlerweile in seinem Besitz und soll spätestens zum 100. Geburtstag als opulenter Bildband veröffentlicht werden. „Ich genieße es, mich mittlerweile bei fast all meinen Büchern persönlich einzubringen, thematisch wie etwa bei der Hundezucht oder indem ich selbst illustriere.“ Oder als Fan, wie in seinem Büchlein über den Sänger Holger Biege, den er sehr verehrt.

"Wolf vor offener Stalltür mit Forke" zeigt, wie der Wolf als streng geschützte Art den urbanen Raum erobert und hier für Konflikte sorgt. Quelle: Ulf-Peter Schwarz

Bilder sollen nicht „einfach nur schön sein“

Schwarz entwickelte sich stets weiter, besuchte Malkurse bei dem niederländischen Tiermaler Hans Bulder, der besonders für seine fotografische Malweise bekannt ist. Schwarz hat seinen ganz eigenen Stil, der niemals statisch ist. „Ich probiere immer neue Techniken, ich will mich nicht auf einen Stil festlegen.“ Ihm reicht es nicht, einfach nur einen röhrenden Hirschen darzustellen. „Der Betrachter soll meine Bilder nicht einfach nur schön finden.“ Viele seiner aktuellen Werke erzählen eine Geschichte. So sieht man einen Fuchs, versteckt hinter einem Strohballen, der einen Hasen beobachtet, bereit zum Sprung, bereit zum Fressen. Was der Fuchs nicht sieht, ist der Jäger, der – versteckt hinter einem anderen Ballen darauf wartet, den Fuchs im Sprung zu erlegen.

Bilder von Ulf-Peter Schwarz Noch bis Anfang nächsten Jahres sind aktuelle Bilder von Ulf-Peter Schwarz in seinem Geburtsort Boltenhagen zu sehen und zu kaufen. Der Shop der Tourist-Info an der Seebrücke ist Freitag bis Sonntag von 10 – 16 Uhr geöffnet. Wer an weiteren Bildern, Kalendern, Büchern oder einer Auftragsarbeit interessiert ist, findet den NWM-Verlag Am Lustgarten 1 in 23936 Grevesmühlen, geöffnet Mo.-Fr. 8-18 Uhr Telefon 03881-2339

Konflikt zwischen Mensch und Natur

Auch der Konflikt zwischen Mensch und Natur ist immer wieder Thema in Schwarz Bildern und Büchern. So malte er einen Austernfischer am Strand von Boltenhagen Auge in Auge mit dem Umweltmüll, den der Mensch dort hinterlassen hat. Schwarz versteht sich als Botschafter der Natur und legt sich notfalls auch mal mit den Mächtigen an. Seine Stelle als Sprecher des Landesjagdverbandes hat er niedergelegt, weil Minister Till Backhaus sein Wort gebrochen hat, als es um die Verlängerung der Jagdzeiten auf Schalenwild ging. Genug zu tun bleibt dennoch, etwa als Hundeführer, Jagdhornbläser und Schriftführer im Kreisjagdverband. Als Jagdprüfer in Dassow und Grambow nimmt er Prüfungen in den Fächern Wildbret-Hygiene und Jagdhunde ab.

Manch ein Prominenter wie FDP-Chef Christian Lindner und Ex-Verfassungsschützer Hans-Georg Maaßen sind darunter. Den Boom bei den Jagdschülern sieht er gelassen. Nachwuchs sei wichtig, das Durchschnittsalter der Jägerschaft liege bei 60 Jahren. „Früher kochten wir Jäger schon sehr im eigenen Saft mit der Jagdzeitung als einziges Medium.“ Heute sei die Jagd offener und für viele ein sinnstiftender Ausgleich: „Man ist in der Natur, erwirbt wertvolles Wildbret.“ Die Jagd sei essentiell für den Erhalt der Artenvielfalt. „Wir töten Tiere, aber nicht zum Selbstzweck, sondern zum Erhalt der Artenvielfalt“, sagt Schwarz, der sich selbst als „ruhigen“ Jäger bezeichnet. „Ich muss nicht bei jedem Vollmond auf Sauen gehen, die Tiere brauchen auch mal ihre Ruhe, auch wenn der Jagddruck durch die Politik erheblich ist“, sagt er mit Blick auf die Schweinepest.

Von Annabelle von Bernstorff