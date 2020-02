Verletzte, Tote und jede Menge Wasser: So arbeitsreich war das Jahr der Grevesmühlener Feuerwehr

Grevesmühlen

Das Jahr ist noch nicht alt und erneut müssen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen für von Menschenhand verursachte Brände ausrücken – leider keine Seltenheit in der Stadt. Am Sonnabendvormittag sind die Kameraden in ein in der Sanierung befindliches, leer stehendes Gebäude in der Schweriner Straße gerufen worden. Die Polizei geht davon aus, dass mutwillig Unrat angezündet worden ist. Der Schaden hält sich zum Glück in Grenzen.

In der Schweriner Straße in Grevesmühlen hatte es am Sonnabend in einem leer stehenden Gebäude gebrannt. Dort ist vermutlich mutwillig Unrat angesteckt worden. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Vor Ort war, wie so oft, auch Pressefotograf Karl-Ernst Schmidt. Der 78-Jährige versorgt nicht nur die OZ-Redakteure mit Fotos von Einsätzen der Feuerwehr, sondern auch die Kameraden selbst für ihre Chronik – und das schon seit Jahren. Der Förderverein der Feuerwehr nutzte die Jahreshauptversammlung der Grevesmühlener Kameraden am Freitagabend, um Karl-Ernst Schmidt ein ganz besonderes Geschenk zu überreichen: eine orangefarbene Warnweste mit dem Schriftzug „Presse“.

So ist der Rentner nicht nur für die Feuerwehr, sondern allen voran auch für die anderen Rettungskräfte erkennbar. „Kolle“, wie er von vielen liebevoll genannt wird, gibt zu, dass es mitunter Diskussionen mit Polizei und Rettungssanitätern gegeben hatte, wenn er zum Ort des Geschehens vordringen wollte, um es in Bildern zu dokumentieren. „Verständnis habe ich natürlich dafür“, betont er. Aber manchmal hätte er sich einfach einen anderen Ton gewünscht, weil er sich klar von den sogenannten „Gaffern“ abgrenzen möchte.

195 Einsätze hatten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr im vergangenen Jahr – 19 mehr als im Jahr 2018, das schon arbeitsreich war. „Von den 195 Einsätzen sind wir 65-mal zu Bränden und 130-mal zu Hilfeleistungen gerufen worden“, resümierte Wehrführer Steve Klemkow. Unvergessen bleibt allen Kameraden das Stadtfest am 15. Juni. Weil der Himmel seine Schleusen öffnete, musste der Festumzug abgesagt werden, den die Kameraden traditionell begleiten. Doch die Beine hochlegen konnten sie nicht. Aus dem 15. Juni wurde ein Tag mit 56 Einsätzen in zehn Stunden: Keller auspumpen, Straßen von Wassermassen befreien, Stromkasten untauglich machen – und Karl-Ernst Schmidt immer mit seiner Kamera dabei.

Insgesamt 195 Einsätze zählten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) – 65 Brände und 130 Hilfeleistungen. Zusammen kamen 4835 Arbeitsstunden.

Bei allen 195 Einsätzen – vom Autounfall über Brände bis hin zu Personen hinter verschlossenen Türen – sind 36 Personen verletzt worden. „Für vier Menschen kam leider jede Hilfe zu spät“, erklärte Steve Klemkow. So am 9. August, als „Vermisste Person am Ploggensee“ auf dem Pieper stand. „Zusammen mit der Feuerwehr Klütz, der Taucherstaffel der DLRG Zarrentin, der Wasserschutzpolizei und einem Rettungsteam im Hubschrauber suchten wir gute drei Stunden nach dem Mann“, erinnerte sich der Wehrführer. Leider konnte er nur tot aus dem See geborgen werden.

„Ihr seid die beste Feuerwehr, die sich eine Stadt vorstellen kann!“ Worte wie diese von Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler geben Kraft für weitere Einsatzstunden, von denen die Feuerwehr im vergangenen Jahr 4835 zählten. Ein einschneidendes Erlebnis, so Prahler, sei das ins wortwörtlich ins Wasser gefallene Stadtfest gewesen. „Ihr habt einen professionellen Job gemacht“, sagte er in Richtung Kameraden.

Einmal mehr wurde am 15. Juni deutlich, dass an der Vorbereitung derartiger Szenarien gearbeitet werden muss. Man stelle sich vor, ein Sturm legt die Stadt lahm, Strom gibt es seit Stunden nicht mehr, die Wohnblöcke im Ploggenseering und im Grünen Ring sind durch herumfliegende Gegenstände derart beschädigt, dass die Bewohner evakuiert und in der Mehrzweckhalle untergebracht werden müssen. Doch dort ist es durch den Stromausfall kalt. Wie wird beheizt? Wer öffnet die Tür? Wer versorgt mit Getränken und Essen? Wer wird wie kontaktiert, denn die Telefone funktionieren auch nicht?

Die Verwaltung ist bemüht, sich auf solche Fälle vorzubereiten, Krisenteams vorzuhalten. Entsprechende Schulungen laufen bereits, aber die Umsetzung der Idee steckt noch in den Kinderschuhen. „In solchen Fällen muss die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Landkreis, Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst funktionieren“, umschreibt Amtswehrführer Andreas Arndt.

Auch der Brandschutzbedarfsplan für Nordwestmecklenburg steht auf der Agenda der Kameraden auf Stadt- und Amtsebene sowie der Stadt- und Kreisverwaltung. Der Plan listet dann genau auf, für welchen Bereich die Feuerwehr zuständig ist, welche Gefahrenpotenziale, wie beispielsweise Anzahl und Größe von Gewerbe- und Wohneinheiten, vorhanden sind und welche technische und personelle Ausrüstung sie dafür benötigt.

Auszeichnungen Nico Voigt ist für 20 Jahre im Dienste der freiwilligen Feuerwehr ausgezeichnet worden. Steffen Müller wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert.

