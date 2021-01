Barnekow

Es ist der letzte Tag des Jahres, als Hündin „Lotte“ von ihrem Frauchen ausgeführt wird, als sich das Tier plötzlich losreißt. Der junge Staffordshire-Terrier bleibt fünf Tage lang verschwunden – bis Barnekows Bürgermeisterin Birgit Heine „Lotte“ in einem Wäldchen findet und sie letztendlich von der Feuerwehr befreit wird. Zuvor hatten sich viele Menschen an der Suchaktion beteiligt. Als sich die Hündin und ihr Frauchen wiedersehen, gibt es kein Halten mehr. So beschreiben es die Retter der Freiwilligen Feuerwehr Barnekow. Eine Geschichte mit Happy End.

Auch Birgit Heine hatte sich an der Suchaktion beteiligt. Am Dienstag nach Neujahr hatte sie ihre Mittagpause dafür genutzt. „Ich kenne meine Gemeinde und die Wege, auf denen Spaziergänger und Fahrradfahrer unterwegs sind. Es war unwahrscheinlich, dass sich ‚Lotte‘ da aufhält. Sonst hätte sie ja längst jemand gesehen“, berichtet die Barnekowerin. Also ging sie nach System vor, fuhr mit dem Auto eine Strecke an den Überläufen der Westtangente, auf der alten Panzerstraße bis Klein Wolterstorf ab. „Ich habe alle 200 Meter angehalten und gepfiffen und ‚Lottes‘ Namen gerufen. Beim sechsten Mal habe ich eine Antwort bekommen“, erzählt Birgit Heine.

Laute von „Lotte“ kamen aus dem Wald

Aus dem Wald hat sie Laute von „Lotte“ gehört. „Ich bin dann direkt dorthin gegangen, aber sie war natürlich verängstigt und hat mich angeknurrt.“ Die Bürgermeisterin fackelte aber nicht lange, informierte die Polizei, die rief wiederum die Tierrettung der Feuerwehr zu Hilfe. „Da kam dann meine Feuerwehr aus Barnekow. Die kannten ja mein Auto und haben dann auch die Stelle gefunden.“

„Lotte“ hatte sich mit ihrer Schleppleine so im Unterholz verfangen, dass sie sich nicht mehr selbst befreien konnte. Den Job hatten dann die Retter der Feuerwehr mit den Leckerlis, die die Bürgermeisterin dabei hatte, übernommen. „Ihr Glück war, dass das direkt neben einem Wasserloch war und sie zumindest über die Tage trinken konnte. Zu fressen hatte sie aber nichts, das hat man ihr leider auch angesehen“, berichtet Birgit Heine, die selbst Hundebesitzerin ist. Sie habe unter Adrenalin gestanden, als sie den Hund fand.

Viele Spaziergänger haben mit nach „Lotte“ gesucht

Mit diesem Bild wurde auch im Internet bei Facebook nach „Lotte“ gesucht. Hunderte teilten den Beitrag in dem sozialen Netzwerk. Quelle: privat

Dass sie diejenige war, die „Lottes“ Rufe gehört und sie schließlich gefunden hatte, sei aber Zufall gewesen. „Es haben sich sehr viele Leute an der Suche beteiligt. Ich selbst bin auch zwei Frauen begegnet, die nach ,Lotte’ gesucht haben“, so die Bürgermeisterin.

Hunderte teilen den Fall „Lotte“ bei Facebook

Außerdem haben im sozialen Netzwerk Facebook Hunderte einen Beitrag geteilt, in dem über dem Fall des vermissten Hundes berichtet wurde. Das Mitgefühl schien groß. Viele hatten so davon erfahren und waren laut Bürgermeisterin auf den Wiesen und entlang der Wege unterwegs, um etwas mitzuhelfen.

Und sie sagt: „Es ist schön, dass wir sie wiedergefunden haben. Wenigstens mal eine schöne Geschichte im Corona-Lockdown.“ Besitzerin und Hund seien beim Wiedersehen überglücklich gewesen. Irgendwann wolle Birgit Heine „Lotte“ und ihr Frauchen auch noch einmal besuchen. Denn bevor die Hündin ihrer Familie übergeben wurde, musste Birgit Heine schon wieder zurück zur Arbeit. Die Mittagspause hatte sich aber gelohnt.

Von Michaela Krohn