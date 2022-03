Vermisste Frau in Boltenhagen: Das ist der aktuelle Stand

Boltenhagen

Die Suche nach einer 69 Jahre alten Frau, die seit Freitag in Boltenhagen vermisst wird, ist auch am Wochenende fortgesetzt worden. Die Seniorin, es handelt sich nach Polizeiangaben um Renate Breitmeier, sei am Freitag um 15.30 Uhr zuletzt im Ortsteil Tarnewitz gesehen worden. Am Freitag setzte die Polizei im Rahmen der umfangreichen Suchmaßnahmen einen Hubschrauber ein, der auch am Sonnabend erneut zum Einsatz kam. Abgesucht wurden in erster Linie der Bereich rund um den Hafen in Tarnewitz sowie die dortigen Waldgebiete. Aber auch an der Steilküste in Redewisch wurde gesucht.

Rettungshundestaffel Nordelbe im Einsatz

Am Sonnabend an der Suche beteiligt war auch die Rettungshundestaffel Nordelbe. Wie Fred Schmedemann, Vorsitzender und Zugführer, berichtete, sei ein speziell für die Personensuche ausgebildeter Hund eingesetzt worden. Mit einen Hundeführer, einem Zugführer und zwei Helfern waren sie von 9.30 Uhr bis zum Nachmittag vor Ort. „Es gab ein paar Anhaltspunkte, an denen wir ansetzen konnten“, so der Zugführer. Doch eine wirklich verwertbare Fährte fand der Hund nicht. „In den Waldgebieten hat er einige Male reagiert, aber die Frage ist natürlich auch, ob die Spuren, die er entdeckt hat, nicht auch von Spaziergängen der vergangenen Tage herrühren“, erklärt Fred Schmedemann. Das Problem bei der Suche am Sonnabend war unter anderem das Wetter. Die Spezialhunde finden auch nach mehrere Tagen immer noch Hautschuppen, die die Menschen verloren haben. Regen und Kälte sind kein Problem, aber Trockenheit und Wind lassen die Spuren schnell verblassen. Die Hunde nehmen die Hautschuppen war, die durch Bakterien am Boden verwesen und so spezielle Gerüche entwickeln, die für Menschen nicht wahrnehmbar sind.

Suche mit Drohnen unterstützt

Neben der Rettungshundestaffel war Sonnabendnacht auch die Feuerwehr des Ostseebades im Einsatz, die bis nach Mitternacht unter anderem die Waldgebiete in Tarnewitz absuchte. Zuvor hatte die Drohnenstaffel der Johanniter aus Nordwestmecklenburg aus der Luft nach der Frau gesucht, die nach Polizeiangaben leicht orientierungslos sei.

Die Johanniter betreiben die Drohnenstaffel im Landkreis. Quelle: Jana Franke

Von Michael Prochnow