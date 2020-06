Verstöße gegen Corona-Auflagen: Noch kein Bußgeldverfahren in NWM abgeschlossen

Grevesmühlen/Boltenhagen

Seit Mitte März gelten strenge Regeln im Rahmen der Pandemie-Eindämmung in Mecklenburg-Vorpommern. Drastische Geldstrafen kündigten die Behörden bei Verstößen an. Bis zu 5000 Euro für den „unzulässigen Betrieb einer Verkaufsstelle“ sind in MV beispielsweise fällig. 150 Euro bei Verstößen gegen die Abstandsregel. Theoretisch. Praktisch gibt es in Nordwestmecklenburg bislang keinen einzigen Fall, bei dem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren abgeschlossen ist, wie eine Nachfrage beim Ordnungsamt der Kreisverwaltung ergab. Auch die Zahl der Verfahren hält sich in Grenzen, von einer „höheren zweistelligen Zahl“ ist die Rede, die aktuell bearbeitet würden. Dass es so wenige Verfahren sind, hängt laut Landkreis vor allem damit zusammen, dass Bußgelder das letzte Mittel seien. „Vordringliches Ziel des Landkreises ist es, die Einhaltung der Verordnung sicherzustellen und Verstöße abzustellen. Wo immer diese Schutzziele durch Ansprache oder andere Maßnahmen erreicht werden konnten, hat der Landkreis von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht. Die Verhängung eines Bußgeldes bleibt die Ultima Ratio“, heißt es dazu.

Allein aus der Verwaltung in Grevesmühlen, zuständig für die Stadt und den Amtsbereich zwischen Gägelow und Mallentin, sind gerade einmal drei Verfahren an den Landkreis übertragen worden. Denn die Behörde in der Malzfabrik hat die deutlich besseren Möglichkeiten, die Bußgelder einzutreiben. Wie eine Nachfrage im Grevesmühlener Rathaus ergab, sind „drei Anzeigen wegen Verstoß gegen das Kontaktverbot sowie eine Anzeige gegen

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler: Ziel der Kontrollen war es, Präsenz zu zeigen und Aufklärungsarbeit zu leisten. Quelle: Archiv

das Einreiseverbot an den Landkreis abgegeben“ worden. Nicht sehr viel angesichts der Tatsache, dass die Mitarbeiter aus dem Grevesmühlener Rathaus seit Mitte März nahezu täglich unterwegs waren, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen. „Unsere Mitarbeiter, wir haben mit Beginn der Corona-Krise einige Kollegen dem Ordnungsamt zusätzlich zugeordnet, sollten vor allem Präsenz zeigen“, so Bürgermeister Lars Prahler. „Ziel war es, sowohl bei den Ferienwohnungen als auch in Hotels, Restaurants und Gaststätten Aufklärungsarbeit zu leisten.“ Und das sei auch gelungen. Dass Grevesmühlen die Verfahren an den Kreis übergeben hat, habe laut Prahler einen einfachen Grund. „Dort landen im Zweifel ohnehin die Widersprüche, deshalb haben wir uns für diese Variante entschieden. Wie gesagt, Ziel der Kontrollen war es nicht, Bußgelder zu erwirken, sondern Präsenz zu zeigen, aufzuklären und auf diese Weise für die Einhaltung der Regeln zu werben.“

Das kosten die Verstöße gegen Corona-Regeln in MV Nichtein­haltung des Mindest­abstands 150 Euro je­de be­trof­fene Per­son Verstoß gegen Rege­lung zum Aufent­halt im öffent­lichen Raum 150 Euro je­de be­trof­fene Per­son Unzu­lässiger Betrieb einer Verkaufss­telle 2000 - 5000 Euro In­ha­ber Nichtfrei­halten von Zugangs- und Aufent­halts­bereichen in Einkaufs­zentren 500 - 1000 Euro In­ha­ber Nichtein­halten der Auflagen in zulässig geöffneten Verkaufs­stellen (Mindest­abstand, Zugangs­beschränkung, so dass nur 1 Person auf 10 m² kommt, Zutritt nur mit Einkaufs­wagen in entsprech­enden Stellen, Infor­mation der Kunden über die Hygiene­regeln) 500 - 1000 Euro In­ha­ber Verstoß gegen Masken­pflicht 25 Euro je­de be­trof­fene Per­son Unzulässiger Betrieb von Bars, Disko­theken, Schankwirt­schaften, Theatern, Opern, Konzert­häusern, Clubs und ähnlichen Einrich­tungen, Messen, Ausstel­lungen, Kinos, Freizeit­parks und Anbietern von Indoor-Freizeit­aktivitäten, Indoor-Spiel­plätze, Schwimm- und Spaß­bäder, Fitness­studios und ähnlichen Einrich­tungen, Spezial­märkten, Spiel­hallen, Spiel­banken, Wett­annahme­stellen und ähnlichen Einrich­tungen, Prostitutions­gewerben, Bordellen und ähnlichen Einrich­tungen für den Publikums­verkehr 2000 - 5000 Euro

Erster Schritt bei Verstößen, so heißt es aus dem Grevesmühlener Rathaus, sei wie beim Landkreis auch die Ansprache. Erst wenn diese nicht fruchte, wird die Behördenmühle angeworfen und das Ordnungswidrigkeitsverfahren in Gang gesetzt. Kontrolliert haben die Mitarbeiter der Grevesmühlener Verwaltung reichlich. Auch Verstöße wurden festgestellt, gezahlt hat auch hier bis heute niemand.

269 Kontrollen allein im Amt Klützer Winkel

Das ist auch die Nachricht aus dem Amt Klützer Winkel, dort waren die Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor allem in Sachen Tourismus im Einsatz. 17 Ordnungswidrigkeitsverfahren sind die Bilanz der Kontrollen seit Mitte März. Die teilen sich nach Auskunft des Ordnungsamtes auf in: 14 Verfahren wegen Nichteinhalten des Kontaktverbots (150 Euro), zwei Verstöße gegen die Abreisepflicht (ebenfalls 150 Euro) und ein Fall, weil eine Person die häusliche Quarantäne (150 Euro) nicht eingehalten hat. Vollstreckt allerdings seien diese Fälle bislang noch nicht worden, die Bußgeldverfahren seien noch nicht abgeschlossen, heißt es aus dem Amt Klützer Winkel.

Dabei waren die Mitarbeiter der Behörde durchaus fleißig. Allein 269 Kontrollen gab es seit Einführung der Beschränkungen. Die teilen sich auf in 206 sogenannte Erstkontrollen, 63 Nachkontrollen, 28 Überprüfungen von Nebenwohnungen und 25 Fälle, in denen Urlauber zur Abreise aufgefordert worden sind. Die meisten Kontrollen gab es im Ostseebad Boltenhagen (127), gefolgt von der Stadt Klütz , Kalkhorst (37), Hohenkirchen (22) und Zierow (20).

Amt Schönberger Land setzt auf Aufklärung

Eine solche Statistik hat das Amt Schönberger nicht. Auf Nachfrage, wie denn die Überwachung der Vorschriften umgesetzt würde, heißt es: „Durch die örtliche Ordnungsbehörde wurde und wird auch nach wie vor hauptsächlich Aufklärungsarbeit auf die immer aktuellen Rechtsvorschriften betrieben. Bei den Verstößen handelte es sich vorwiegend um das Einreise- bzw. Aufenthaltsverbot. In Einzelfällen wurden bereits Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, die jedoch mehrheitlich noch nicht abgeschlossen sind. Eine Weiterleitung von Verfahren an den Landkreis erfolgte nicht.“

Von Michael Prochnow