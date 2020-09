Grevesmühlen/Wismar

Ursprünglich sollte der Breitbandausbau in Nordwestmecklenburg Ende dieses Jahres abgeschlossen sein, doch davon ist die Wemacom, die das Glasfaser im Landkreis verlegt, weit entfernt. Etwa neun Monate würde die Verzögerung dauern, verkündete Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) nach einem Gespräch mit den Verantwortlichen des Unternehmens. Umso verwunderlicher war die Meldung des Schweriner Energieministeriums am Dienstag, in der verkündet wurde, dass die Wemacom in Westmecklenburg sechs Projektgebiete fertiggestellt habe. Eines davon auch in Nordwestmecklenburg.

Richtigstellung kam umgehend aus Schwerin

Da rieben sich nicht nur die Journalisten verwundert die Augen, auch in der Kreisverwaltung in Grevesmühlen sorgte die Meldung für ein großes Fragezeichen. Wo bitteschön, befinde sich dieses Projetgebiet in Nordwestmecklenburg, fragten die Journalisten umgehend an. Die Auflösung kam wenige Minuten später ebenfalls per Pressemitteilung aus dem Ministerium: „Bedauerlicherweise ist uns ein Fehler unterlaufen. Ich bitte dringend um Korrektur – es handelt sich um fünf nahezu fertige Projektgebiete – das fälschlich genannte sechste in Nordwestmecklenburg zählt (noch) nicht dazu.“

Fünf Projektgebiete sind fertig angeschlossen

Auslöser war die Aussage von Energieminister Christian Pegel auf der Landespressekonferenz in Schwerin. „Wir befinden uns in einer Hochlaufphase. Dreiviertel der Projektgebiete, die wir im Rahmen des Bundesförderprogramms erschließen wollen, befinden sich zurzeit im Bau. Fünf davon sind nunmehr so gut wie fertig. So gut wie wegen der so genannten Nachverdichtung: Deren Ziel ist, dass Adressen, die bislang auf anderem Wege ausgebaut werden sollten und dies nicht wurden, nachträglich in die Fördergebiete mit aufgenommen werden“, erklärte Pegel dort am Dienstag in Schwerin.

900 Millionen Euro Förderung vom Bund

Tatsächlich über einen funktionierenden Glasfaseranschluss verfügen knapp 9000 Haushalte in drei Projektgebieten im Landkreis Ludwigslust-Parchim, in einem im Landkreis Vorpommern-Rügen und einem auf Rügen. Für insgesamt 112 Projektgebiete in MV hat der Bund mehr als 900 Millionen Euro Fördermittel bereitgestellt. „Mit mehr als 350 Millionen Euro Kofinanzierungsmitteln des Landes und dem kommunalen Eigenanteil reden wir von einem Gesamtvolumen in Höhe von 1,45 Milliarden Euro. Nach Umsetzung aller Projekte werden wir so mehr als 323 000 Haushalte, überwiegend im ländlichen Raum, mit Glasfaser erschlossen haben. In Kombination mit dem eigenwirtschaftlichen Ausbau sind wir in MV damit auf einem guten Weg zu einer nahezu flächendeckenden Versorgung“, so Pegel.

