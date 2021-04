Wohlenberg

Es ist eine große Liebeserklärung, die überraschend aus Stefan Tuma herausbricht. Eigentlich wollte der „Fisch-König von Wohlenberg“, wie er sich scherzhaft im ersten Gespräch an seinem Imbissstand vorgestellt hatte, nur kurz in die Kamera sagen, was er von den aktuellen Plänen der Stadt hält, die Wohlenberger Wiek touristisch auszubauen. Doch plötzlich wird er sehr emotional.

Tuma beschreibt, wie die Sonne morgens halb sechs, wenn er den Räucherofen anzündet, ganz langsam über der Bucht aufgeht: „Das ist ein absolutes Lebensgefühl. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut.“ Wer seine Rede im Video sieht, spürt die Verbundenheit des 37-Jährigen mit dem Strand. Und wer erfahren will, was in Sachen Tourismus an der Wohlenberger Wiek falsch läuft, findet bei ihm unbezahlbare Informationen aus erster Hand.

Ausbau nur „wenn alles zusammen passt“

Seit 1994 verkauft Familie Tuma ihre Waren auf einem der Parkplätze am Strand, die nun ausgebaut werden sollen. Vom 15. Mai bis 15. September geht die Saison. Ein paar Wochen mehr sind es am Strandimbiss an der Mole. Grundsätzlich gelte, so Tuma: „Wir müssen unser Geld im Sommer verdienen.“

Dann müsste der geplante Ausbau doch ganz in seinem Sinne sein, oder? „Ja, das stimmt“, bestätigt der Unternehmer. „Aber nur, wenn alles zusammen passt.“ Er beginnt aufzuzählen: „Die geplanten Gebäude müssen zu den Anforderungen der Standinhaber passen. 15 Quadratmeter reichen nicht für drei bis vier Mitarbeiter.“ Noch viel wichtiger: „Auch die Mieten müssen zu Betreibern passen, die wirtschaftlich am Limit arbeiten und Preise nehmen, die auch Einheimische zahlen können.“

Mehr Toiletten und Mülleimer benötigt

Seine Befürchtung: „Am Ende kann sich eine Familie aus Klütz den Ausflug an ihren Strand nicht mehr leisten, weil Park- und Strandgebühr und ein Toilettenbesuch sie 30 Euro kostet. Das macht man dann nur noch einmal im Monat.“ Die Ideen sprudeln nur so aus ihm heraus: Ja, es brauche mehr Toiletten und Müllcontainer: „Im Sommer sammle ich die Säcke ein, die Camper hier hinterlassen und fahre sie selber zur Deponie.“

Es brauche eine bessere Infrastruktur, so viel sei klar: „Aber sollte man wirklich noch mehr Leute hier her holen, wenn man vieles schon jetzt nicht geregelt bekommt? Wäre nicht ein Steg für Rollies wichtiger? Als Sehbehinderter ist mir Barrierefreiheit wichtig. Oder der Abriss der Mole und eine Plattform für Angler mit Verleih von Tretbooten und Stand-up-Boards?“

Pappeln statt Königspalme

Und noch eines stößt ihm bitter am Entwurf des Architekten für das geplante Projekt auf: „Ich sehe hier Pappeln und Sträucher, im Winter auch einheimische Vögel. Aber doch keine Königspalme!“ Eines ist für Stefan Tuma sicher: „Die Wohlenberger Wiek ist eine Perle, aber ganz gewiss nicht die Copacabana.“

Von Juliane Schultz