Grevesmühlen

Das war’s: Die Getreidesilos am Börzower Weg in Grevesmühlen, über Jahrzehnte hinweg das industrielle Wahrzeichen des Areals am westlichen Stadtrand, sind verschwunden. Am Wochenende fiel der letzte Turm.

Anwohner haben das Spektakel gefilmt, wie der Spezialbagger der Firma Ingwersen die letzten tragenden Teile durchschneidet und das Silo fällt. Entstehen werden an dieser Stelle Bauplätze für Eigenheime, ein Pflegeheim sowie betreutes Wohnen.

Erschließung hat Mitte der 1990-er Jahre begonnen

Seit Mitte der 1990-er Jahre ist die Stadt Grevesmühlen dabei, diesen einstigen Industriestandort für Wohnbebauung zu erschließen. Weil es allerdings Probleme mit den Eigentumsverhältnissen gab, wurde zuerst West II, dort befand sich südlich des Börzower Weges unter anderem der Kohlenhandel, umgesetzt. Dort befinden sich seit Ende 1990-er Jahre zahlreiche Eigenheime. West I auf der gegenüberliegenden Seite folgt nun.

Hintergrund der Verzögerung war unter anderem die umständliche Suche nach alternativen Standorten für die Getreidefirmen, die dort angesiedelt waren und die ursprünglich ins Gewerbegebiet Nordwest am Klärwerk umziehen sollten. Doch diese Pläne liegen vorerst auf Eis.

Von Michael Prochnow