In Pandemiezeiten einen Wahlkampf zu betreiben, ist nicht so einfach. Das mussten auch Landrätin Kerstin Weiss (SPD) und ihr Herausforderer Tino Schomann (CDU) erfahren. Beide gehen am Sonntag, 9. Mai in die Stichwahl. In den vergangenen Wochen griffen sie vermehrt auf Facebook und Instagram zurück, um über ihre Ziele zu informieren. Präsenzveranstaltungen waren kaum möglich. Ein digitaler Wahlkampf wäre noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen.

Auch die OZ vermittelte in digitaler Form unter anderem mit einem Livestream und einem Video-Duell, was sich die Landratskandidaten auf die Fahnen schreiben. Am Dienstagnachmittag luden Kerstin Schröder, Leiterin der OZ-Lokalredaktion Wismar, und Michael Prochnow, Leiter des Grevesmühlener Pressehauses, die beiden Kommunalpolitiker zu einem Video-Call.

Nicht unbeantwortet bleiben sollte dabei die Frage, wie sich Amtsinhaberin Kerstin Weiss nach all den Vorwürfen – Korruptionsverdacht und ein Tennisplatz-Deal in Lübstorf mit der Staatskanzlei Schwerin – überhaupt noch motiviert. „Ich weiß, dass an all den Vorwürfen nichts dran ist“, betonte sie. Mit solchen Störfeuern müsse man rechnen. „Ich bin sturmerprobt und lasse mich nicht aus der Ruhe bringen.“

Motivation der Mitarbeiter

Die Unzufriedenheit unter den Mitarbeitern solle mit den Jahren, in denen Kerstin Weiss Landrätin ist, gewachsen sein. Das ist auch ein Kritikpunkt aus den Reihen des Personalrats. Der Krankenstand sei hoch, die Demotivation wachse nicht zuletzt auch, wenn Entscheidungen von Mitarbeitern kassiert werden.

„Zum täglichen Geschäft gehört es, Entscheidungen der Behörde zu überprüfen“, verteidigte Kerstin Weiss. Zu 95 Prozent würden die nicht revidiert. In nur fünf Prozent aller Fälle würden andere Entscheidungen getroffen. „Und dann ist wie im Fall von Lübstorf ein pragmatisches, schnelles Handeln gefragt. Das ist ein ganz normales Verwaltungshandeln.“

Und: Der Krankenstand sei auf den Altersdurchschnitt in der Verwaltung zurückzuführen, so Kerstin Weiss. Ja, er sei auch durch Langzeitkranke ein Problem, „aber er ist nicht exorbitant hoch. Wir bewegen uns im Bundesdurchschnitt.“

Stichwahl am 9. Mai 130 000 Wahlberechtigte in Nordwestmecklenburg können am Sonntag, 9. Mai, entscheiden, wer die neue Landrätin oder der neue Landrat wird. Kerstin Weiss und ihr Herausforderer Tino Schomann gehen in die Stichwahl. Die kann am Tag selber in den jeweiligen Wahllokalen oder per Briefwahl vorgenommen werden. 48 727 Nordwestmecklenburger hatten am 25. April an der Landratswahl teilgenommen. Tino Schomann lag knapp vorne.

Die Motivation der Mitarbeiter sei für Tino Schomann ein wichtiger Punkt. „Es ist essentiell, egal ob in einem Kleinbetrieb, in einer Verwaltung mit etwa 800 Mitarbeitern oder in einem Konzern.“ Er wolle den Führungsstil ändern, wenn er zum Landrat gewählt wird – hin zu einem teamorientierten, kooperativen. „Ich möchte den Mitarbeitern Vertrauen schenken, eigenverantwortlich handeln zu können.“ Es sei eine Herausforderung, sie jeden Tag aufs Neue zu motivieren, „aber das traue ich mir zu“. Mit 19 Jahren war der heute 33-Jährige als Wehrführer für etwa 40 Kameraden in jeder Altersstufe verantwortlich. „Das hat mich bis zum heutigen Tag geprägt.“

Corona und der Breitbandausbau

Wie digital ist der Landkreis? Ohne Corona wäre Nordwestmecklenburg schon einen entscheidenden Schritt weiter. Denn die Pandemie bremse den Breitbandausbau aus. Das hatte Kerstin Weiss bereits mehrfach betont.

Wie zufrieden ist sie mit dem aktuellen Stand? „Alles, was in die Erde gehört, ist auch dort. Knapp 2000 Kilometer Kabel sind verlegt.“ Knackpunkt seien nun die Hausanschlüsse. „In Pandemiezeiten ist es schwierig, Häuser zu betreten. Es ist nicht möglich, mit voller Kraft zu fahren.“ Der Fertigstellungstermin im September sei dadurch nicht mehr realistisch.

Für Tino Schomann ist der verzögerte Neubau nicht nachvollziehbar. „Wenn man etwas baut, dann hat man einen Plan“, meinte er. Corona könne nicht ständig vorgeschoben werden.

Wahlsonntag in Familie

Nur noch wenige Tage bis zur Entscheidung. Den Wahlsonntag will Kerstin Weiss mit ihrer Familie zu Hause verbringen. „Wir werden in Ruhe frühstücken und dann zur Wahl gehen“, führte sie aus. Anschließend versuche sie sich zu beschäftigen. „Wenn gutes Wetter ist, gehe ich in den Garten. Am vergangenen Wahlsonntag habe ich die Frühjahrsbestellung im Gemüsegarten vorgenommen. Da schaue ich dann nach dem Rechten.“ Um 18 Uhr setze sie sich vor den Rechner und warte auf erste Ergebnisse.

Auf ein entspanntes Frühstück mit seiner Familie hofft auch Tino Schomann. „Dann werde ich mich mit Arbeiten beschäftigen, um mich abzulenken“, meint er. Gewinnt er die Wahl, wolle er sich strukturieren, um am 9. Juli gut in der Kreisverwaltung zu starten. Gewinnt Kerstin Weiss, gebe sie sich keine Zeit zum Luftholen. Dann wolle sie ab Montag wie gewohnt ihrer Arbeit nachgehen.

Von Jana Franke