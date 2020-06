Viel Aufwand für Anwohner: Neue Namen für sieben Dorfstraßen in Schönberg

Schönberg

Sie alle haben eine Dorfstraße und die Postleitzahl 23923: Groß Bünsdorf, Klein Bünsdorf, Kleinfeld, Malzow, Retelsdorf, Rupensdorf und Sabow. Die Folge: Irrfahrten von ortsunkundigen Besuchern, Paketdiensten und Postzustellern. Nach Ansicht des Schweriner Innenministeriums kann es aber auch bei Einsätzen von Polizei und Rettungsdiensten zu Problemen kommen. Dem wollen Stadtvertreter in Schönberg ein Ende machen, indem sie den Dorfstraßen in sieben Ortsteilen unterschiedliche Namen geben.

Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) berichtet: „Es gab dazu schon Gespräche mit dem Ortsbeirat.“ Drei Ortsteilvertreter diskutierten jetzt mit, als sich der Hauptausschuss über die Parteien- und Fraktionsgrenzen hinweg auf neue Namen einigte.

Retelsdorfer erwarten Beschluss in ihrem Sinne

Die Dorfstraße in Groß Bünsdorf soll künftig die Straße „Am alten Bahndamm“ sein. Ebenfalls einstimmig befürwortet: Rupensdorfer Straße und Kleinfelder Straße. Die Dorfstraße in Klein Bünsdorf soll künftig die Bünsdorfer Straße sein, die Dorfstraße in Malzow die Straße „An der Maurine“. Häuser in Malzow, die bisher die Adresse „ Dassower Straße“ haben, sollen künftig in der Malzower Straße zu finden sein. Eine Dorfstraße darf nach der Empfehlung des Hauptausschusses bleiben: die in Sabow als „Sabower Dorfstraße“.

Die Dorfstraße in Retelsdorf soll den Namen „Retelsdorfer Straße“ bekommen. In einem Schreiben an das Amt Schönberger Land haben Einwohner des Ortsteils den Vorschlag „Retelsdorf“ – ohne „ Dorfstraße“ – gemacht. Eine Adresse würde dann zum Beispiel lauten: Retelsdorf 4, 23923 Schönberg. Die Einwohner schreiben: „Wir erwarten eine Entscheidung in unserem Sinne, da der Wiedererkennungswert des Dorfes so erhalten bleibt.“ Die Mitglieder des Hauptausschusses meinten, das sei auch bei „Retelsdorfer Straße“ so.

Der Schönberger Bürgermeister Stephan Korn (r.) informiert Ortsteil- und Stadtvertreter über Vorschläge, wie die Dorfstraßen umbenannt werden könnten. Quelle: Jürgen Lenz

Im Hauptausschuss stimmte niemand gegen die neuen Namen. Das Okay der Stadtvertreter dürfte damit sicher sein, ist aber noch nicht endgültig. Die Stadtvertretung tagt am 18. Juni ab 19.30 Uhr in der Palmberghalle. Einwohner der Stadt und ihrer Ortsteile können sich in einer Fragestunde zu Wort melden.

Die Folgen für Bürger Anwohner müssen, wenn ihre Straße umbenannt wird, den Personalausweis umschreiben lassen. Das ist kostenlos – die Änderung der Adresse in Kfz-Papieren dagegen nicht. Außerdem sind zahlreiche Firmen und Versicherungen zu informieren, eventuell auch Visitenkarten, Briefbögen, Internetseiten und Aufschriften von Firmenfahrzeugen zu korrigieren. Benachrichtigungen über neue Straßennamen schickt die Amtsverwaltung Schönberger Land nach eigenen Angaben an die Rettungsleitstelle, den Abfallwirtschaftsbetrieb, das Grundbuchamt, das Finanzamt, die Telekom und die Eon edis AG. Anwohner von ehemaligen Dorf- und Hauptstraßen im Schönberger Land berichten, dass die Umbenennung in den ersten Monaten zu Problemen führt. In vielen Fällen finden Paket- und Postzusteller die neue Adresse nicht.

Das Schweriner Innenministerium warnt in einem Schreiben an alle Landräte in Mecklenburg-Vorpommern: „Etwaige Entscheidungen gegen eine unverwechselbare Bezeichnung der Straßen im Gemeindegebiet könnten unter Umständen – etwa bei missverständlichen Ortsangaben in Notfällen – zu einer Gefährdung von Leib, Leben und Eigentum sowie gegebenenfalls auch zu Amtshaftungsansprüchen gegen die Gemeinde führen.“ Besonders wichtig seien eindeutige Adressen für die Polizei, den Rettungsdienst, die Feuerwehren und den Katastrophenschutz.“

Mehrfach vorkommende Straßennamen würden auch bei Post- und Logistikunternehmen zu Schwierigkeiten führen, denn: „Aufgrund der großen Verwechslungsgefahr erschweren sie die richtige Sortierung und Zustellung.“ Es bestehe die Gefahr, dass Sendungen verspätet zugestellt werden. Das Ministerium erklärt: „Zwar ist eine Adressierung unter Angabe des Ortsteils in der Postanschrift in der Zeile nach dem Namen geeignet, eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten. Allerdings kann nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass Dritte neben dem amtlichen Gemeindenamen für eine eindeutige Zuordnung die Ortsteilnamen verwenden.“

Widerspruch und Anfechtungsklage möglich

Wer eine andere Ansicht hat und an einer Dorfstraße wohnt, muss eine Umbenennung nicht einfach hinnehmen. Die Amtsverwaltung Schönberger Land erklärt: „Den von der Straßenumbenennung Betroffenen stehen die gegen Verwaltungsakte eröffneten Rechtsbehelfe offen, das heißt zunächst der Widerspruch und anschließend die Anfechtungsklage.“

Bisher gibt es zahlreiche Dorf- und Hauptstraßen im ganzen Schönberger Land – häufig mit gleicher Postleitzahl. Grieben war 2017 die erste Gemeinde im Amtsgebiet, die Straßen umbenannte. Amtsmitarbeiterin Antje Kopp kündigte an: „Wir gehen jetzt nach und nach alle Gemeinden an.“

