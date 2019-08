Die alte Sportanlage im Stadion am Volkspark an der Schloßstraße in Klütz wurde in den 1970er Jahren erbaut und ist schon seit Jahren marode. Was gemacht wurde, waren Eigenleistungen des Sportvereins.

Die Drainage ist defekt, weswegen die Anlage öfter unter Wasser steht. Die Laufbahnen, ursprünglich mit einem Belag aus Sand oder Asche, sind sehr uneben, teilweise mit Unkraut durchwachsen. Die obere Deckschicht ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Die Betonbordeinfassungen der Laufbahnen sind teilweise im Untergrund verschwunden oder liegen lose an den Rändern. Sie stellen eine Gefahr dar. Auch die Anlagen für Weitsprung und Kugelstoßen sind in schlechtem Zustand.

Das Land hat großes Interesse an dem Gelände, das direkt an das Barock-Ensemble von Schloss Bothmer grenzt.