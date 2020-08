Niendorf

In Siemz-Niendorf ( Landkreis Nordwestmecklenburg) hat die Gemeindevertretung jetzt den Ausbau von drei Straßen beschlossen. Ihre Motivation: Erst intakte Infrastrukturen machen Ortschaften lebenswert und attraktiv auch für andere, die dort vielleicht einmal hinziehen möchten. Das schließe schöne Straßenbilder mit ein.

Lange überlegen mussten die Abgeordneten bei ihrer Abstimmung nicht. Einstimmig fiel ihr Votum aus, als es nacheinander um die Straße Am Sportplatz in Niendorf, die Dorfstraße von Niendorf in Richtung Bechelsdorf und die Straße von Groß Siemz nach Torisdorf ging. Zu klar war, dass sich an ihrem jetzigen Zustand etwas ändern muss – auch wenn es große Vorhaben sind, erklärten Bürgermeisterin Anne Haberkorn (parteilos) und die anderen Gemeindevertreter.

Die Straße Am Sportplatz in Niendorf ist unansehnlich und in schlechtem Zustand. Sie soll ausgebaut werden. Quelle: Dirk Hoffmann

Geplant ist nach Auskunft von Nikka Bürau von der Ingenieurgemeinschaft Storm/Bürau, die 110 Meter lange Straße Am Sportplatz in einer Fahrbahnbreite von drei Meter und einem 1,50 Meter breiten, überfahrbaren Gehweg zu bauen. Die alten Lampen sollen ersetzt werden. Bürau zeigte Varianten für neue. Die Auswahl trifft aber die Gemeinde. „Die Entscheidung sollte im nächsten halben Jahr fallen“, sagt Bürau.

Breitere Straße wegen Schulbus und Lastwagen

Beim Ausbau der Niendorfer Dorfstraße nach Bechelsdorf geht es auch um den Schulbusverkehr. Weil außerdem Autos und Lastwagen aneinander vorbei kommen müssen, gelten nach Büraus Auskunft andere gesetzliche Vorgaben. Die gut 300 Meter lange Straße muss mindestens 5,50 Meter breit sein. Vorgesehen sind eine vier Meter breite Fahrbahn sowie ein 1,50 Meter breiter überfahrbarer Gehweg. Die Beleuchtung muss auch hier erneuert werden.

Die größte Baustelle aber hat die Gemeinde Siemz-Niendorf im Rahmen des ländlichen Wegebaus von der Ortsausfahrt Groß Siemz bis nach Torisdorf vor der Brust. 2390 Meter lang ist Straße, die mit einer aktuellen Fahrbahnbreite von nur 2,35 Meter längst nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht – vor allem für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge, die ihn nutzen. Dabei kommen sie unweigerlich auf den angrenzenden Sommerweg, was auch nach der Fertigstellung der neuen Straße der Fall sein wird. Der Sommerweg soll dann 1,50 Meter breit sein und mit Schotter aufgefüllt werden. Die asphaltierte Fahrbahn wird vier Meter breit.

Förderung in Höhe von 85 Prozent

Über zwei Millionen Euro werden alle drei Baumaßnahmen zusammen kosten, davon sind 1,2 Millionen für den Ausbau der Straße von Groß Siemz nach Torisdorf veranschlagt. Hinzu kommen 272 500 Euro für die Straße Am Sportplatz und 600 000 Euro für die Niendorfer Dorfstraße in Richtung Bechelsdorf. Eine Riesensumme für eine kleine Gemeinde. Wie kann sie das stemmen? „Als finanzschwache Gemeinde können Sie eine Förderung von 85 Prozent beantragen. Außerdem kann bei einer genehmigten Co-Finanzierung auch der Eigenanteil noch einmal zu 65 Prozent gefördert werden“, sagt Gundela Prahl vom Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung des Amtes Schönberger Land.

Zwei Gemeinden wurden eine Seit der Wahl im vorigen Jahr sind die ehemaligen Gemeinden Groß Siemz und Niendorf die Kommune Siemz-Niendorf. Sie schlossen sich am 26. Mai 2019 zusammen. Die Einwohner bestimmten an dem Tag auch den Namen der neuen Gemeinde. In einem Bürgerentscheid beantworten sie die Frage: „Soll die aus den Gemeinden Groß Siemz und Niendorf neu gebildete Gemeinde den Namen Siemz-Niendorf erhalten?“ Das war der Vorschlag der beiden Gemeindevertretungen nach mehreren Einwohnerversammlungen. Andere Varianten standen am 26. Mai 2019 nicht zur Wahl.

Die Summen wären dann viel überschaubarer. Die Straße nach Torisdorf könnte die Gemeinde dann im günstigsten Fall schon für 62 000 Euro bekommen, wenn sich der errechnete Eigenanteil von 176 000 Euro bei der Co-Finanzierung noch einmal um 114 000 Euro reduzieren ließe.

Mit den Beschlüssen hat die Gemeinde ein Zeichen für einen umfangreichen Straßenausbau gesetzt. Der Baubeginn ist abhängig von der Bewilligung der Förderanträge. Geht alles ziemlich schnell, dann könnte vielleicht schon im kommenden Jahr begonnen werden.

Gemeinde gab eine Ortsverbindungsstraße schon 2005 auf

Mit dem Beschluss hält die Gemeinde auch an einer Ortsverbindungsstraße fest. Angesicht der schlechten Finanzlage kleiner Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern ist das keine Selbstverständlichkeit. Die Gemeindevertreter von Groß Siemz beschlossen am 10. Oktober 2005 einstimmig, die Straße zwischen den Ortsteilen Lindow und Torisdorf für den öffentlichen Verkehr zu sperren. Begründung: „Aufgrund des sehr schlechten Straßenzustandes ist eine Straßenausbesserung unrationell und finanziell sehr aufwendig.“

Der Kreis entsprach dem Willen der damaligen Gemeinde. Er erließ Ende 2006 die gewünschte Anordnung. Seitdem signalisieren Schilder an beiden Enden der Straße den Autofahrern: „Durchfahrt verboten, land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei.“

Von Dirk Hoffmann und Jürgen Lenz