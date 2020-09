Einsatz für die Feuerwehren in und um Gostorf am späten Sonnabendabend. Gegen 21.30 Uhr wurde ein Schuppenbrand gemeldet. Knapp zwei Stunden dauerten die Löscharbeiten, am Ende waren vier Wehren dort im Einsatz. Einsatzleiter Willi Cordes berichtet, was dort passiert war.