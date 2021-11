Grevesmühlen

Der Landkreis Nordwestmecklenburg erweitert das Impfangebot. So wird das mobile Impfteam in Grevesmühlen ab dem 30. November zweimal pro Woche im Einsatz sein. Außerdem wird das Impfangebot hier vom Foyer der Mehrzweckhalle in den Luise-Reuter-Saal am Kirchplatz verlegt. Dienstags und Freitags wird dort dann jeweils von 10 bis 18 Uhr geimpft, dienstags mit Terminanmeldung. In den anderen Orten nutzen die Impfteams die bisherigen Räume.

Im Luise-Reuter-Saal des Vereinshauses in Grevesmühlen wird ab dem 30. November geimpft. Quelle: Franke Jana

„Vor uns steht die große Aufgabe, mitten in der vierten Welle Booster-Impfungen durchzuführen und gleichzeitig genug Kapazitäten für weitere Erst- und Zweitimpfungen zu haben. Dafür stocken wir unsere Kapazitäten und Impfangebote auf. Auch personell wollen wir uns verstärken und haben dazu Amtshilfeanträge an die Bundeswehr gestellt“, sagt Landrat Tino Schomann.

Steigende Impfnachfrage von Woche zu Woche

Die Nachfrage nach Impfungen steigt bereits spürbar an. In der letzten Oktoberwoche wurden 518 Impfungen durchgeführt, in der Woche danach 604 und in der zweiten Novemberwoche schon 1040. Etwa die Hälfte davon sind Drittimpfungen, jeweils ein Viertel entfallen auf Zweit- und auf Erstimpfungen. „Besonders die gestiegene Anzahl an Erstimpfungen freut uns sehr, denn während Booster-Impfungen eine höhere Schutzwirkung für bereits geimpfte Personen darstellen, bedeuten mehr Erstimpfungen einen tatsächlichen Anstieg der Impfquote und damit eine bessere Immunisierung der Gesamtbevölkerung“, sagt dazu Impfmanager Tom Brose.

Wo bekomme ich wie den Impftermin?

Der Impfstützpunkt im Haus 18 der Hochschule Wismar wird mindestens bis zum Februar bestehen bleiben. Weiterhin werden dort dienstags, mittwochs und donnerstags Erst-, Zweit- und Drittimpfungen ohne Terminanmeldung durchgeführt. Entsprechend der Nachfrage kann der Impfbetrieb um zusätzliche Impfstrecken erweitert werden – verlängerte Öffnungszeiten sind ebenfalls möglich. Die Landesregierung hat bereits angekündigt, insbesondere für Drittimpfungstermine die zentrale Anmeldung über ein Onlinesystem und eine Hotline wieder zu aktivieren. Dann soll es im Impfstützpunkt auch an Montagen und Freitagen Impfungen geben.

Mehr mobile Impfangebote

Die mobilen Impfteams fahren weiterhin nach einem festen Tourenplan wöchentlich Standorte in den Amtsbereichen Schönberger Land, Neukloster-Warin, Gadebusch und der Stadt Grevesmühlen an und bieten dort Erst-, Zweit- und Drittimpfungen an. Der Tourenplan wurde weiter optimiert.

Tourenplan Mobiles Impfen Impfungen jeweils von 14 bis 18 Uhr, am Standort Grevesmühlen von 10 bis 18 Uhr Kalenderwoche 48 29.11. – Amt Schönberger Land – Palmberghalle, Rudolf-Hartmann-Str. 2a, Schönberg 30.11. – Stadt Grevesmühlen – Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, Grevesmühlen (nach vorheriger Terminierung über die Landeshotline) 1.12. – Amt Gadebusch – FFW GDB, Agnes-Karll-Str. 46 in Gadebusch 2.12. – Amt Neukloster-Warin – Rathaus Neukloster, Hauptstraße 27, Neukloster 3.12. – Stadt Grevesmühlen – Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, Grevesmühlen Kalenderwoche 49 6.12. – Amt Schönberger Land – Palmberghalle, Rudolf-Hartmann-Str. 2a, Schönberg 7.12. – Stadt Grevesmühlen – Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, Grevesmühlen (Nach vorheriger Terminierung über die Landeshotline) 8.12. – Amt Gadebusch – FFW GDB, Agnes-Karll-Str. 46 in Gadebusch 9.12. – Amt Neukloster-Warin – Rathaus Neukloster, Hauptstraße 27, Neukloster 10.12. – Stadt Grevesmühlen – Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, Grevesmühlen Kalenderwoche 50 13.12. – Amt Schönberger Land – Palmberghalle Rudolf-Hartmann-Str. 2a, Schönberg 14.12. – Stadt Grevesmühlen – Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, Grevesmühlen (nach vorheriger Terminierung über die Landeshotline) 15.12. – Amt Gadebusch – FFW GDB, Agnes-Karll-Str. 46 in Gadebusch 16.12. – Amt Neukloster-Warin – Rathaus Neukloster, Hauptstraße 27, Neukloster 17.12. – Stadt Grevesmühlen – Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, Grevesmühlen Kalenderwoche 51 20.12. – Amt Schönberger Land – Palmberghalle Rudolf-Hartmann-Str. 2a, Schönberg 21.12. – Stadt Grevesmühlen – Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, Grevesmühlen (nach vorheriger Terminierung über die Landeshotline) 22.12. – Amt Gadebusch – FFW GDB, Agnes-Karll-Str. 46 in Gadebusch 23.12. – Amt Neukloster-Warin – Rathaus Neukloster, Hauptstraße 27, Neukloster Kalenderwoche 52 27.12. – Amt Schönberger Land – Palmberghalle Rudolf-Hartmann-Str. 2a, Schönberg 28.12. – Stadt Grevesmühlen – Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, Grevesmühlen (nach vorheriger Terminierung über die Landeshotline) 29.12. – Amt Gadebusch – FFW GDB, Agnes-Karll-Str. 46 in Gadebusch 30.12. – Amt Neukloster-Warin – Rathaus Neukloster, Hauptstraße 27, Neukloster Aktualisierungen werden auf www.nordwestmecklenburg.de/de/coronaimpfung.html unter „Mobile Impfteams“ des Landkreises eingestellt.

Müssen sechs Monate seit der Zweitimpfung vergangen sein?

Im Impfstützpunkt in Wismar werden Drittimpfungen grundsätzlich nach Stiko-Empfehlung durchgeführt. Das bedeutet aktuell, dass Personen über 70 Jahre oder mit Vorerkrankungen vorrangig geimpft werden. Für eine generelle Auffrischungsimpfung soll ab 18 Jahren der Zeitraum von mindestens sechs Monaten seit der Zweitimpfung verstrichen sein, beziehungsweise von vier Wochen seit einer Johnson-&-Johnson-Impfung. Eine Verkürzung des Impfabstandes auf fünf Monate kann im Einzelfall oder wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind, erwogen werden.

Impfen auch Hausärzte weiter?

Wer die sechs Monate unterschreiten möchte, muss sich an einen Hausarzt wenden. Obwohl die Hausärzte viel später mit dem Impfbetrieb begonnen haben als die Impfzentren, haben Impfungen durch niedergelassene Ärzte mittlerweile einen Anteil von rund 60 Prozent an den mehr als 215 000 durchgeführten Impfungen im Landkreis.

„Das zeigt, wie leistungsfähig das Netzwerk an Hausärzten in unserem Landkreis ist und ich kann mich bei den Ärztinnen und Ärzten nur für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit bedanken“, lobt Landrat Tino Schomann. „Es ist beruhigend, zu wissen, dass wir nicht alleine vor der Herausforderung stehen.“ Die Auffrischungsimpfungen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis konnte nahezu vollständig abgeschlossen werden. Derzeit laufen die Absprachen, um in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe mobile Impfangebote für Drittimpfungen durchzuführen.

