Klütz

Die Besitzer der Klützer Mühle veranstalten zum vierten Mal ein Sommerfest in und an dem markanten Bauwerk. Das Mühlenfest beginnt am Sonnabend, 27. Juli, um 12 Uhr.

Auf dem Außengelände ist Platz für einen Kinderflohmarkt, ein Schminkstand für Kinder wird aufgebaut und die Besucher können sich der Mühlen-Challenge stellen, bei der fünf Aufgaben absolviert werden müssen. Gäste können Steine bemalen und auf einem Bullen Rodeo reiten. DJ Micha sorgt außerdem für unterhaltsame Musik.

An verschiedenen Ständen werden Produkte wie Holzschnitzereien und Seife angeboten. Das Mühlenrestaurant hat für den Festtag eine besondere Speisekarte kreiert. Es wird zusätzlich gegrillt und es gibt auch Kaffee und Kuchen.

Malte Behnk