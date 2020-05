Grevesmühlen

Mit gefährlichen Einsätzen kennen sich Grevesmühlens Feuerwehrleute aus,

Echt oder nicht? Das war die Frage am Freitagnachmittag. Das Spielzeug sah täuschend echt aus. Quelle: Prochnow

aber am Freitag war dann doch guter Rat teuer, als die Männer am Nachmittag als Retter in der Not an die B 105 in Höhe der Skaterbahn gerufen wurden. Spaziergänger hatten eine Vogelspinne gemeldet, die dort auf dem Bürgersteig sitzen sollte. Tatsächlich fanden Nico Voigt und seine Kameraden am Einsatzort ein ziemlich ungewöhnliches Tier vor, zumindest sah es aus wie eine ziemlich große Spinne. Und zwar eine, wie sie hierzulande nur in Zoohandlungen und Tropenhäusern vorkommt. Eine echte Vogelspinne? Bei knapp über zehn Grad? Wohl eher nicht. Nico Voigt machte die Probe aufs Exempel, stupste das Tier mit dem Stiefel an und hob anschließend die Plastikspinne in die Höhe. Die Feuerwehrleute nahmen’s mit Humor und fuhren zurück ins Gerätehaus. Ob jemand die Spinne dort verloren hat, oder ob Kinder sich einen Spaß aus der Sache gemacht haben, ist unklar.

Eine angebliche Vogelspinne (unten rechts im Bild) sorgte am Freitag in Grevesmühlen für Aufregung und einen Einsatz der Feuerwehr. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow