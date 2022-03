Schönberg

Die Schönheit des Lichts: Das zeigt eine neue Sonderausstellung im Volkskundemuseum in Schönberg. Manfred Seibke hat für die Besucher eine Reihe seiner schönsten Fotografien ausgewählt. Das Museum präsentiert sie von Sonnabend, 26. März, bis Donnerstag, 30. Juni, unter dem Titel „Fotografieren ist Malen mit Licht.“ Einige Bilder der Ausstellung sind prämiert.

Manfred Seibke will seine Motive ins rechte Licht rücken. Er erklärt: „Licht in das wichtigste Gestaltungsmittel in der Fotografie.“ Die in Schönberg gezeigten Aufnahmen machen das besonders bei Seibkes Langzeitbelichtungen deutlich. Er hat sie bei Dunkelheit und in der Dämmerung gemacht. Sie zeigen die Schönheit des Lichts besonders eindringlich.

Fotografiert hat der 69-Jährige aus Ganzow in vielen Orten, auch in Schönberg, Schwerin, Ratzeburg und Hamburg. 2020 zeigte er im Volkskundemuseum einige seiner Landschaftsbilder.

Begeisterung für Landschafts- und Naturfotografie

Landschafts- und Naturfotografie ist auch das, was Manfred Seibke am meisten begeistert. „In freier Natur unterwegs zu sein und ihre Schönheit im Bild festzuhalten, gehört nicht ohne Grund zu den beliebtesten Aufgaben von Fotografen und Malern“, erläutert er.

Manfred Seibke wurde in Schlagsdorf geboren und ging dort zur Schule. Zur Fotografie kam er als 14-Jähriger. Er berichtet: „Mit der Einführung der digitalen Fotografie musste ich meine Ausrüstung umstellen.“ Er kaufte eine neue Kamera, einen Computer und viel Zubehör. Er las viel in Büchern, Fotozeitschriften und im Internet, besuchte Workshops und Fotokurse an der Volkshochschule in Nordwestmecklenburg.

Seit zehn Jahren ist Manfred Seibke Mitglied des Fotoclubs 82 in Grevesmühlen. An Clubabenden und bei Exkursionen hat er sein Wissen und Können weiterentwickelt.

Das Volkskundemuseum, Am Markt 1, zeigt die Sonderausstellung zu den üblichen Öffnungszeiten: dienstags von 13 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags von 11 bis 18 Uhr und sonnabends von 13 bis 18 Uhr. Die offizielle Ausstellungseröffnung beginnt am 26. März um 15 Uhr.

Von Jürgen Lenz