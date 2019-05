Grevesmühlen

Die Anwohnern in der Grevesmühlener Innenstadt stinkt es gewaltig. Der Grund: Hunderte Mülltonnen sind am vergangenen Sonnabend nicht abgefahren worden. Dabei war das Problem absehbar. Denn eigentlich war der 1. Mai der reguläre Tag der Entsorgung für die Restabfalltonnen und in der Woche aus der gelben Tonnen. Doch durch den Feiertag verschob sich der Termin auf Sonnabend, 4. Mai. So steht es auch im offiziellen Kalender des Abfallwirtschaftsbetriebes. Und daran hielten sich die Hausbesitzer. Doch während rund um die Grevesmühlener Innenstadt und in den Hauptstraßen die Tonnen im Laufe des Sonnabends geleert wurden, blieben sie in den Nebenstraßen stehen. Riesenärger bei den Anwohnern, denn wirklich erklären konnte sich niemand, warum der Müllwagen nicht bis zu ihnen gekommen war.

Terminverschiebung brachte Probleme

Die Erklärung gab es nun vom Abfallwirtschaftsbetrieb. Das Problem sei die Verschiebung gewesen, sagte auf OZ-Anfrage ein Sprecher des kreiseigenen Unternehmens mit Sitz in Gadebusch. „Normalerweise ist mittwochs Parkverbot in den Nebenstraßen im Zentrum, doch weil die Leerung am Sonnabend stattfinden sollte, standen dort Fahrzeuge. Der Müllwagen kam nicht durch. Das war das Problem.“ Grevesmühlens Innenstadt sei einfach nicht ausgelegt dafür, dass große Fahrzeuge durchkommen, wenn dort geparkt würde. Laut dem Abfallwirtschaftsbetrieb seien einige größere Nebenstraßen angefahren worden. Darüber können die Anwohner im Stadtzentrum nur den Kopf schütteln. „Hier ist niemand durchgefahren, dabei wäre genug Platz gewesen“, sagt einer der Hausbesitzer, der seinen Namen nicht nennen möchte, da er keinen Ärger mit den Müllfahrern haben will. „Sonst lassen die meine Tonne beim nächsten Mal stehen.“

Entleerung nun am Mittwoch, 8. Mai

Die Lösung, die der Abfallwirtschaftsbetrieb nun anbietet, birgt übrigens das nächste Problem. Wie der Sprecher am Dienstag erklärte sei nun der 8. Mai als neuer Termin festgelegt worden. Nur: Davon wissen die Grevesmühlener nichts. Die Tonnen würden ja ohnehin noch draußen stehen, begründete der Sprecher die Maßnahme. Insofern gehe man davon aus, dass der Müllwagen die Tonnen leeren könne. Der Termin hat einen triftigen Grund: Der 8. Mai ist ein Mittwoch und damit der Tag, an dem morgens Parkverbot in der Innenstadt gilt, damit der Müllwagen durchkommt. Ärgerlich ist das vor allem für jene Hausbesitzer, die inzwischen ihren Müll eingepackt und zum Recyclinghof nach Neu Degtow gefahren haben. Oder die ihre Tonnen bereits wieder auf den Hof geschoben haben und von der neuen Lösung nichts mitbekommen. Dabei wäre es recht einfach gewesen, damit am Sonnabend, 4. Mai, die Tonnen hätten entleert werden können. Wenn man die Hausbesitzer informiert hätte, dann hätten sie die Tonnen zur Hauptstraße gezogen – wie einige der Anwohner das auch getan haben.

Michael Prochnow