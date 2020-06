Grevesmühlen

Schlechte Nachrichten für Autofahrer. Ab Montag, 22. Juni, wird die Bundesstraße 105 zwischen Grevesmühlen und Gressow ( Landkreis Nordwestmecklenburg) komplett gesperrt. Bis zum 17. Juli sollen die Arbeiten laut Straßenbauamt andauern. Am Ortsausgang in Grevesmühlen ist dann Schluss für alle Autofahrer, die in Richtung Wismar wollen.

Die Umleitungen sind ausgeschildert und führen über Groß Walmstorf und Hohenkirchen in nördlicher Richtung. Südlich ist der Bereich über die Autobahn 20 zu umfahren. Wie das Straßenbauamt in Schwerin mitteilt, muss die Fahrbahndecke erneuert werden. Und das sei nur mit einer Vollsperrung möglich.

Anzeige

Projekt schon vor Corona geplant gewesen

Der Termin sei so gewählt worden, um die Arbeiten in die Sommerferien zu verlegen, wenn keine Schulbusse unterwegs seien. Die Planungen für das Projekt hätten bereits lange vor Beginn der Corona-Krise begonnen. Die Arbeiten sollen auch vor Ende der Ferien abgeschlossen sein.

Weitere OZ+ Artikel

Vom Ortsausgang Grevesmühlen bis nach Gressow reicht die Vollsperrung, die am 22. Juni beginnt und am 17. Juli enden soll Quelle: Arno Zill

Erhebliche Verkehrsprobleme erwartet

Bereits am Freitag waren Schilder aufgestellt worden, die auf die Sperrung hinweisen. Dennoch rechnen die Behörden mit erheblichen Verkehrsproblemen ab dem 22. Juni, wenn die Straße geschlossen wird. Denn die Strecke gehört zu den Hauptverbindungsstraßen entlang der Küste.

Rund 20 000 Fahrzeuge sind täglich auf der B 105 unterwegs. Die Strecke ist einer der ältesten Straßen in der Region, sie verband im Mittelalter bereits die Hansestädte Lübeck und Wismar, Grevesmühlen machte sich damals einen Namen als Umschlagort. Ursprünglich verlief der Handelsweg allerdings einige Hundert Meter weiter nördlich, davon zeugt heute noch der Sühnestein bei Everstorf.

Umleitungen über Groß Walmstorf oder die A 20

Ulrich Karge, GER Quelle: Archiv

Für die Anwohner an dem Teilstück der B 105 zwischen Grevesmühlen und Gressow seien laut Straßenbauamt Möglichkeiten geschaffen worden, damit sie auch während der Arbeiten ihre Grundstücke erreichen können. Die Bewohner der Gemeinde Plüschow allerdings werden gebeten, ihre Häuser und Grundstücke über Upahl anzufahren. Der Recyclinghof von GER in Neu Degtow bleibt während der Straßensanierung geöffnet, die Lastwagen des Unternehmens werden über die Baustelle geleitet.

„Auch der private Kundenverkehr geht weiter“, sagt Ulrich Karge von der GER. „Aus Richtung Grevesmühlen ist es mit der Baufirma so besprochen, dass jeweils nur eine Seite der Fahrbahn gesperrt ist, die Autos werden dann zum Recyclinghof geleitet.“ Für den Zeitraum, wenn die neue Fahrbahndecke aufgetragen werden soll, gibt es laut Ulrich Karge auch eine Lösung. „Das wird nach Feierabend passieren, so dass unsere Öffnungszeiten davon nicht betroffen sind.“

Sperrung im November 2016 wegen Wintereinbruch

Wie sich eine Streckensperrung in diesem Bereich auswirkt, das haben die Nordwestmecklenburger noch gut in Erinnerung. Im November 2016 sorgte überraschender Schneefall für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Weil zu diesem Zeitpunkt die Laubbäume noch Blätter trugen, blieb der nasse Schnee auf den Baumkronen liegen. Die tonnenschweren Lasten führten dazu, dass sich etliche Bäume bis auf die Fahrbahn bogen. Die B 105 zwischen Gressow und Neu Degtow blieb über mehrere Tage gesperrt, bis die beschädigten Bäume gefällt werden konnten.

Sanierung zwischen Grundshagen und Elmenhorst Ebenfalls zum Ferienbeginn wird auch die Straße zwischen Grundshagen und Elmenhorst im Klützer Winkel saniert. Der Landkreis teilt mit, dass zwischen dem 22. Juni und dem 27. Juni die Fahrbahn zwischen Elmenhorst und Grundshagen saniert wird. Ab dem 29. Juni bis voraussichtlich zum 24. Juli erfolgen die Sanierungsarbeiten zwischen Grundshagen und Elmenhorst auch unter Vollsperrung. Der Durchgangsverkehr wird umgeleitet. Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert und führt über Kalkhorst – Brook – Elmenhorst.

Lesen Sie auch

Von Michael Prochnow