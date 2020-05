Vom Bundesfreiwilligendienst zur Festanstellung

Schlagsdorf

Über den Bundesfreiwilligendienst ist Anne Meibauer zu einer Anstellung im Grenzhus gekommen. Seit März 2019 gehört sie zum festen Team des Informationszentrums zur innerdeutschen Grenze. Was gefällt ihr an der Arbeit? Sie antwortet: „Eigentlich alles.“ Der Job im Grenzhus sei sehr abwechslungsreich und: „Ich habe viel dazugelernt in den letzten Jahren.“ Normalerweise arbeitet Anne Meibauer nicht nur im Archiv, sondern verkauft auch Eintrittskarten und betreut Besucher im Grenzhus. Das ist wegen der durch Corona bedingten Pause derzeit nicht möglich. Anne Meibauer nutzt die Zeit für ein Onlineseminar in Social Media. Telefonisch bleibt sie erreichbar. Bevor sie zum Grenzhus kam, arbeitete sie als Fachkraft für Lagerwirtschaft. Das passt zu ihrer Tätigkeit im Archiv. Die 35-Jährige wohnt in Schlagsdorf. Was gefällt ihr am Ort? „Die Umgebung, die Landschaft“, antwortet Anne Meibauer. Der Ort sei klein und gemütlich.

Von Jürgen Lenz