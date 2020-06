Vom Kleinkind bis zum Rentner: Ein Vormittag im Abstrichzentrum Grevesmühlen

Grevesmühlen

Die Sonne brennt. Holger Kruse rückt sich den Mundschutz, die Kapuze seines Overalls und die Schutzbrille zurecht. Er streift sich die blauen Handschuhe über und geht zum Kleinwagen, der in der Schleuse anhält. Dort wartet ein ganz besonderer Patient auf den Notfallsanitäter, der im vom Deutschen Roten Kreuz betriebenen Abstrichzentrum in Grevesmühlen aushilft. Auf der Rückbank sitzt ein einjähriges Kind. Schnupfen. Trockener Husten. Ein Fall für einen Corona-Test, entschied die Kinderärztin.

Als der kleine Patient den Mann in seiner Schutzausrüstung sieht und der dann auch noch das Wattestäbchen zückt, ist ihm das nicht geheuer. Papa auf dem Fahrersitz versucht, seinen Schützling zu beruhigen. Holger Kruse redet dem Kleinkind gut zu, steckt ihm den Stab in den Mund – und schon ist es erledigt. Das Wattestäbchen wird in einem Röhrchen verstaut.

Christian Ens vom DRK-Fahrdienst holt alle Proben des Tages später ab und bringt sie ins Schweriner Labor. Die Familie des kleinen Kindes kann sich dort am nächsten Tag per Internetlink einloggen und das Ergebnis einsehen.

Infektionszahlen rückläufig

Das Land hatte zu Beginn der Corona-Krise Landkreise gebeten, Abstrichzentren zu schaffen, um die Hausärzte zu entlasten. Sein erstes eröffnete Nordwestmecklenburg am Sana-Klinikum in Wismar. Eine Woche später, am 18. März, ist das in Grevesmühlen aufgebaut worden. Beider Tage sind gezählt. Am Dienstag werden sie geschlossen. So will es das Land. Der Hintergrund ist positiv, erklärt der DRK-Vorstandsvorsitzende Ekkehard Giewald. „Wir schließen, weil die Infektionszahlen stark rückläufig sind.“ Künftig übernehmen die Hausärzte Corona-Tests.

Am Dienstag werden das Zelt und die Container entfernt, das Abstrichzentrum wird geschlossen. Ein (hoffentlich) letztes Mal posierte das Team mit Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss. Quelle: Jana Franke

In Spitzenzeiten sind in Grevesmühlen 50 Personen am Tag getestet worden. Zuletzt bewegten sich die Zahlen im einstelligen Bereich. Damit reduzierte sich auch das Helferteam aus Honorarkräften und Ehrenamtlichen von fünf auf zwei bis drei. Der Test selbst war schnell durchgeführt: vorfahren, Mund auf, Rachenabstrich, fertig. So soll es nun auch bei der dreiköpfigen Familie sein, die in einem Kombi vorfährt: Mama und ihre beiden Söhne.

Angst vor Ausgrenzung

Der Jüngste hat trockenen Husten und fühlt sich nicht. Die Hausärztin wollte auf Nummer sicher gehen und stellte eine Überweisung für alle drei aus. Angst habe die Mutter nicht vor dem Virus. Namen und Fotos allerdings sollen nicht veröffentlicht werden. Das fällt auf an diesem Vormittag.

Nett und höflich erklärt jeder der anwesenden Presse, dass keine persönlichen Details bekannt gegeben werden sollen. Zu groß sei die Angst, ausgegrenzt zu werden, wenn sie in der Zeitung erkannt werden.

Holger Kruse nimmt einen Abstrich bei einer jungen Frau. Quelle: Jana Franke

MV ist bisher glimpflich davongekommen. Das meint auch Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss. „Dennoch sollten wir uns nicht in Sicherheit wiegen“, betont sie. Andere Städte hätten gezeigt, dass sich das Blatt schnell wenden kann. Dem DRK ist sie dankbar, dass es sich im März kurzfristig bereit erklärte, die Verantwortung für das Abstrichzentrum zu übernehmen. Dafür ist der Landkreis mit einem fünfstelligen Betrag in Vorkasse gegangen. „Das Land verhandelt nun mit den Kassen, ob die die Kosten übernehmen. Geklärt ist noch nichts“, so Kerstin Weiss.

Zu wenige Tests?

Politik und das wahre Leben – beides gehe weit auseinander, erklärt Toralf Herzog. Er übernahm bis Mai die Leitung des Grevesmühlener Teams und ist dann in seinen Beruf beim TÜV Nord zurückgekehrt. Peter Handschak (32) aus Wismar löste ihn im Juni ab. „Es hätte mehr getestet werden müssen, vor allem Personen mit viel Publikumsverkehr“, sagt Herzog. So seien nur Menschen beprobt worden, die tatsächlich Symptome zeigten. „Aber das ist eben alles eine Kostenfrage.“

Per Telefon kündigt sich eine zu testende Person bei Toralf Herzog im Abstrichzentrum an. Quelle: Jana Franke

Er selbst hat sich einem Bluttest unterzogen – auf Antikörper. Werden welche nachgewiesen, so erklärt es Dr. Michael Tretow als leitender Mediziner des Abstrichzentrums, sei noch nicht ermittelt, wie lange man tatsächlich immun gegen das Virus sei.

Das nächste Auto fährt vor. Eine DRK-Senioreneinrichtung meldete zwei Mitarbeiterinnen mit Erkältungssymptomen. Zur Arbeit dürfen die Frauen heute nicht mehr. Später wird noch ein Rentner getestet. Blinder Alarm oder Ernstfall? Das wird sich nach 24 Stunden im Labor zeigen.

