Selmsdorf/Dassow

Osterfeuer, Maibaumaufstellen, Sommer- oder Straßenfeste, Tag der offenen Tür – alles fiel im Coronajahr 2020 aus. Für die Fördervereine der Feuerwehren, die sonst mit dem Verkauf von Essen und Getränken ihr Konto aufbesserten, um in erster Linie die Jugendwehren zu unterstützen, war das ein Verlust. Umso besser, dass es nun zum Ende des Jahres noch einmal ordentlich scheppert in der Kasse. In Selmsdorf und Dassow baten die Kameraden der Wehren um Metall und Schrott, um daraus Geld zu machen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Was am Ende herauskommt, zeigt sich in etwa zwei Wochen, wenn der Lübecker Schrotthandel Zahlen liefert. Das Unternehmen unterstützte die beiden Wehren mit Containern, die noch am Samstag nach Lübeck gefahren und gewogen wurden. Selmsdorf füllte vier große Container mit 40 Kubikmetern, Dassow fünf kleine mit sieben und 13 große mit 40 Kubikmetern. Tagesaktuell liegt der Schrottpreis zum Beispiel für Aluminium bei 70 Cent pro Kilogramm, für Edelstahl bei 80 Cent, für Kupfer bei 4,55 Euro und für Hartmetalle bei 6,50 Euro.

Anzeige

Der Lübecker Schrotthandel unterstützte die Feuerwehren Dassow und Selmsdorf. In Selmsdorf sortierte Azubi Jan-Ole Rasmussen vor. Quelle: Jana Franke

Erlöse kommen Gerätehaus zugute

„Im vergangenen Jahr haben wir rund 3800 Euro bekommen“, erinnerte sich Thomas Folkers, Vorsitzender des Fördervereins in Selmsdorf. Beschafft worden sind davon unter anderem 20 Feldbetten für die Jugendwehr, eine neue Kaffeemaschine und eine Kühltruhe. Zum sechsten Mal ist im Ort aufgerufen worden, Schrott zugunsten des Vereins abzugeben. Die Einnahmen in diesem Jahr sollen vorrangig in das neue Gerätehaus fließen, das in Selmsdorf geplant ist – für Kosten „für nicht einsatzrelevante Einrichtung“, die Stadt und Land nicht übernehmen, erklärte Thomas Folkers.

Zur Galerie Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Dassow und Selmsdorf hatten am Samstag zu einer Schrottsammel-Aktion aufgerufen. Das Geld soll den jeweiligen Fördervereinen zugutekommen, die wiederum die Wehren unterstützen.

Ob mit Handwagen oder Schubkarre, mit Anhängern oder Lkw gebracht – am Samstag kam allerhand zusammen. Die vielen Helfer fuhren auch zu Einwohnern der Gemeinde, denen es nicht möglich war, ihren Schrott selbst zu bringen. Das spektakulärste Teil war ein Rotorkopf einer Windkraftanlage, der etwa 1,5 Tonnen auf die Waage bringt und per Kran auf den Lkw und später in den Container gehoben werden musste. Windkraftanlagen-Betreiber Manfred Franck aus Selmsdorf hatte der Feuerwehr den Koloss zur Entsorgung überlassen.

Von Jahr zu Jahr gesteigert

In Dassow kam 2019 ein Erlös von stolzen 19 600 Euro zusammen. „Wir haben uns von Jahr zu Jahr gesteigert“, berichtete Koordinator Stefan Westphal. Premiere in Dassow war am 29. März 2014. Angefangen hat es mit zwei Containern, jetzt am Samstag war es mehr als das Neunfache. Das Echo in der Bevölkerung war auch beim siebenten Mal unglaublich. Bereits ab 8 Uhr wurden anhängerweise Metall und Schrott auf das Gelände der Feuerwehr gebracht. Besonders gefragt war der kostenlose Abholdienst im Gemeindegebiet, der organisiert worden war. „Wir möchten es den Einwohnern so bequem wie möglich machen“, erklärte Stefan Westphal. Ob Topf, Bratpfanne oder größere Sachen wie Räder: „Wir sind für alles dankbar.“

Zu den jüngsten Helfern gehörte Leonie Prehn (11) von der Dassower Jugendwehr. Das Schwerste, was sie getragen hat, war ein großes Metallrohr. Quelle: Jana Franke

Für den Abholservice war auch Leonie Prehn eingeteilt. Die Elfjährige gehörte mit zu den jüngsten Helfern in Dassow. „Ich finde die Aktion gut“, begründete sie. „Wir haben sogar einen Betonmischer abgeholt.“ Das Schwerste, was die Schülerin getragen hat, war ein großes Metallrohr. Das war so unhandlich, dass es ihr sogar auf den Fuß fiel. „Aber ich habe ja Sicherheitsschuhe an, alles gut“, beruhigte sie.

Nicht alles landete beim Schrotthandel. „Teilweise stellen uns die Einwohner funktionstüchtige Fahrräder oder Rasenmäher zur Verfügung“, berichtete Jörg Klotz vom Förderverein. Das wird bei Interesse unter den Helfern verteilt oder anderweitig für den Verein zu Geld gemacht.

Von Jana Franke