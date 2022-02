Von Düsseldorf nach Boltenhagen: Eishockeyfan lebt jetzt an der Ostsee

Boltenhagen

Günther Sennhenn ist begeisterter Eishockeyfan und legt großen Wert auf journalistische Präzision. Nachdem auf einem abgedruckten Foto der kanadische Eishockeystürmer Sidney Crosby zwar zu sehen war, in der Bildunterschrift jedoch nicht erwähnt wurde, griff Sennhenn zu Stift und Papier. Er verfasste einen handgeschriebenen Brief an die Sportredaktion der OSTSEE-ZEITUNG. Sachlich und bestimmt, inklusive eines Kurzüberblicks über die sportlichen Erfolge Crosbys (Stanley-Cup-Sieger, mehrfacher Weltmeister, Goldmedaillengewinner), bat Günther Sennhenn um inhaltliche „Nachreichung“. Wenn jemand so genau Sportberichterstattungen verfolgt, muss er ein besonderes Interesse am Sport haben, und vielleicht sogar selbst einmal mit dem Eishockey verbandelt gewesen sein.

Aus Thüringen über Düsseldorf nach Boltenhagen

Eine kurze Internetrecherche des Absenders Sennhenn zeigte bereits in Ansätzen, was hinter dem Wahl-Boltenhäger steckt. Ehemaliger Geschäftsführer eines Ingenieurbüros in Düsseldorf, Organisator eines Deutsch-Französischen Austauschprogramms und ehrenamtlicher Sterbebegleiter sind die bemerkenswertesten Eckdaten des 77-Jährigen. „Ach, ich mache noch viel mehr. Ich habe einfach das Bedürfnis, der Gesellschaft etwas zurückzugeben“, kommentiert Sennhenn ruhig sein Engagement, bevor er hektisch ergänzt: “Ach und bevor ich es vergesse: Ich muss gleich nach unserem Interview los, weil ich einen Termin beim DRK Seniorenheim in Klütz habe. Ich beteilige mich dort am Besuchsdienst.“

Die Antwort auf die Frage nach dem Eishockeyinteresse lässt aufhorchen. „Ich bin begeisterter Anhänger der Düsseldorfer EG und der NHL in Nordamerika. Außerdem durfte ich in den 70er Jahren das Konditionstraining der Profis in Düsseldorf übernehmen. Ich arbeitete eigentlich im Nachwuchs, aber es fiel auf, dass die Nachwuchsmannschaften fitter als die Profis waren“, lacht Sennhenn und ergänzt selbstbewusst: „Die Titel in den Jahren 1972 und 1975 waren das Ergebnis guter Fitness.“

Rudern und Leichtathletik waren seine Sportarten

Kurioserweise hat Sennhenn selbst nie Eishockey gespielt. „Ich habe mich zwar seit meinem 12. Lebensjahr für Eishockey interessiert, war aber nie aktiv. Meine Disziplinen waren Leichtathletik und Rudern, da konnte ich viel aus dem Konditionsbereich für Eishockey übernehmen.“ Wie entscheidend sein Konditionstraining für die Hockeymannschaft sein kann, zeigt eine Anekdote aus seiner Jugendtrainerzeit. „Wir haben damals gelegentlich an Turnieren mit Firmenmannschaften teilgenommen. Spielerisch haben wir zwar nicht immer mitgehalten, aber es gab Fußballer, die wollten lieber bei uns mitspielen, weil wir mit läuferischem Einsatz unsere Gegner müde gespielt hatten.“

Sennhenn zog es nach seinem Ruhestand 2015 an die Ostsee und wurde sofort heimisch. „Ich hatte schon immer einen Bezug zur See, war immer gerne am Wasser. Meine Frau und ich haben Freunde in Stralsund. Als dann in Boltenhagen ein Haus in toller Lage zum Verkauf stand, haben wir zugeschlagen“, freut sich Sennhenn, der keine Probleme hatte, in Nordwest-Mecklenburg Fuß zu fassen. Der im thüringischen Suhl Geborene schmunzelt: „Wir sind hier sehr gut aufgenommen worden. Insgesamt sind hier viele Zugezogene, das hat es vielleicht einfacher gemacht. Außerdem sind wir sehr aktiv im Sportverein, das hilft bei der Integration.“

Von Christian Falkenberg