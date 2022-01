Von Grevesmühlen nach Südafrika: Anouschka Renzi zieht ins Dschungelcamp ein

Grevesmühlen

Der Buschfunk hatte das Gerücht bereits bis nach Grevesmühlen getragen, jetzt ist es offiziell. Anouschka Renzi, die in der vergangenen Saison als „Wakki Bakki“ beim Piraten Open Air Capt’n Flint verzauberte, zieht ins Dschungelcamp ein. Zusammen mit Harald Glööckler, Lucas Cordalis, Filip Pavlovic, Tina Ruland und Janina Yousseffian und weiteren Stars fliegt sie an diesem Wochenende nach Südafrika. Denn weil Australien aufgrund der strengen Einreisebestimmungen im Rahmen der Pandemie lange Zeit als Austragungsort infrage stand, hatte RTL auf Südafrika umgeschwenkt.

Diese Stars aus Grevesmühlen waren bereist im Dschungelcamp

Anouschka Renzi, die seit 2014 mit Marc Zabinski liiert ist, der ebenfalls beim Piraten Open Air mitspielt, ist übrigens nicht die erste Darstellerin, die in Nordwestmecklenburg aufgetreten und beim Dschungelcamp mitgemacht hat. 2012 war Schauspieler Rocco Stark, der inzwischen eine Boutique in Boltenhagen betreibt, mit Brigitte Nielsen im australischen Dschungel. Dustin Semmelrogge, seit Jahren als Israel Hands in der Story der Abenteuer des Capt’n Flint dabei, hatte im Sommer-Dschungelcamp mitgemischt. Und: Peter Bond, ebenfalls Gaststar in Grevesmühlen, hatte 2009 bei RTL angeheuert und den Dschungel überlebt.

Abflug an diesem Wochenende nach Südafrika

Für Anouschka Renzi ist es eine Premiere beim Dschungelcamp. Sie hatte erst kurz vor dem Abflug das Team im Piraten Open Air über ihr Engagement informiert. Ihr Lebensgefährte Marc Zabinski wusste es natürlich schon deutlich früher. Während sie in Berlin lebt, er zwischen Hamburg und Köln pendelt, leben beide während der gemeinsamen Spielzeit in Grevesmühlen in Boltenhagen. so war es zumindest 2021, als das Grevesmühlener Theater als einziges im Norden überhaupt spielte. Ob Anouschka Renzi auch 2022 im Piraten Open Air dabei sein wird, steht derzeit noch nicht fest.

Von Michael Prochnow