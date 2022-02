Von Kerzenziehen bis Geocaching: Das erwartet Kinder in Schönberg beim  Winterferienprogramm 

Schönberg

Zum Winterferienprogramm lädt die Stadtjugendpflege Schönberg ein. Es startet am Donnerstag, den 10. Februar, mit einem Kerzengießen. „Frau Birnbaum aus der Bücherei gießt mit euch verschiedene Kerzen“, kündet die Stadtjugendpflegerin Rabea Kielblock an. Beginn: 15 Uhr in der Bibliothek, Feldstraße 28. Unkostenbeitrag: drei Euro.

Am Freitag, den 11. Februar, folgt ein Ausflug zum Kino in Lübeck. Rabea Kielblock erläutert: „Wir gucken uns den Animationsfilm ‚Sing 2‘ an. Dazu gibt es eine kleine Portion Popcorn.“ Uhrzeit und Treffpunkt werde den Kindern bei der Anmeldung mitgeteilt. Zu zahlen sind sechs Euro.

Am Montag, den 14. Februar, steht die Herstellung von Vogelfutter auf dem Programm des Winterferienprogramms in Schönberg. Beginn: 16.30 Uhr in der Bücherei. Für drei Euro sind Kinder dabei.

Der gleiche Betrag ist am Dienstag, den 15. Februar, fällig. Für den Tag kündigt Rabea Kielblock an: „Heute wollen wir uns an der Strickliesel versuchen und aus der gestrickten Schnur ein kleines Accessoire herstellen.“ Ab 11 Uhr sind Kinder in der Bücherei willkommen. Dort werden am Mittwoch, den 16. Februar, ab 15 Uhr süße und herzhafte Waffeln gebacken. Unkostenbeitrag: drei Euro.

Museumschef führt Kinder durch Ausstellung

Am Donnerstag, den 17. Februar, lädt der Schönberger Museumsleiter Olaf Both um 15 Uhr ins Kochsche Haus am Markt zur Führung durch die Ausstellung „Winterbilder“ ein. Danach kann jedes Kind ab acht Jahren ein eigenes Winterbild malen. Für dieses Angebot sind ebenfalls drei Euro zu zahlen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geocaching steht am Freitag, den 18. Februar, ab 14 Uhr auf dem Programm. Treffpunkt für die moderne Schatzsuche mit GPS-Geräten oder einer App auf dem Smartphone: an der Palmberghalle. Zu zahlen ist ein Euro. Für das Winterferienprogramm können sich Kinder werktags von 15 bis 20 im Jugendklub anmelden: Feldstraße 28, Telefon 038 828 / 234 880.

Von Jürgen Lenz