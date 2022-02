Roggenstorf

Dirk Greverus arbeitet mit viel Enthusiasmus als Pastor in der Jakobus-Kirchengemeinde Roggenstorf. „Ich versuche, die Freude und Begeisterung meines Herrn im Himmel weiterzugeben“, sagt der 49-Jährige. Er ist sicher: „Unser Glauben ist etwas, das als Fundament im Leben trägt. Er gibt viele schöne Möglichkeiten.“ Die Verantwortung als Pastor ist für ihn etwas ganz Besonderes und ein Geschenk. „Ich darf Menschen in Freud und Leid begleiten.“ In die Wiege gefallen ist ihm der Beruf des Pastors nicht. Er lernte vorher andere Berufe: zuerst Landmaschinenschlosser in der LPG Greven, später Krankenpfleger in Potsdam – ein Job, mit dem er sein Theologiestudium finanzieren konnte. Das Vikariat absolvierte er in Carlow.

Die erste Pastorenstelle trat er in Spornitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) an. Seit 2016 arbeitet Dirk Greverus in der Kirchengemeinde Roggenstorf. Dort wohnt zusammen er mit seiner Frau und zwei Kindern.

Von Jürgen Lenz