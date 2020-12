Von Star Wars bis Legoland: Tischlerei aus Grevesmühlen weltweit im Einsatz

Grevesmühlen

Das unscheinbare Gebäude mit den verspiegelten Fenstern zwischen den Stadtwerken und der Bäckerei Freytag im Gewerbegebiet Ost in Grevesmühlen ist, wenn es man auf die Spitze treibt, das Tor zur Welt. Was hier entsteht, das ist nicht selten wochenlang im Container unterwegs, um irgendwo aus dem Globus Träume wahr werden zu lassen. Und zwar einmalige Träume, Massenware gibt es hier nicht. Was hier entsteht, ist Handarbeite. Made in Grevesmühlen.

Greve & Hengelhaupt mit den Geschäftsführern Thomas Köhler und Ingo Slomski ist mit 63 Mitarbeitern nicht nur eines des größeren Unternehmen der Stadt, sondern vor allem eines der erfolgreichsten der Region. Selbst Corona konnte der Tischlerei, die in erster Linie individuelle Ausstattungen für Gewerberäume herstellt und einbaut, nichts anhaben. „Unsere Auftragslage ist sehr gut, das war für uns ein supergutes Jahr“, sagt Thomas Köhler.

Auszeichnung für hervorragende Ausbildung

Und die nächsten Monate sehen ähnlich aus. In dieser Woche gab es dazu von Agentur Arbeit eine Auszeichnung für die hervorragende Ausbildung in dem 30 Jahre alten Unternehmen. Mehr als 40 Lehrlinge haben hier ihren Weg ins Berufsleben begonnen. Und viele von ihnen arbeiten heute noch hier. Denn: „Was wir brauchen, das lernen die Leute nicht bei einer normalen Ausbildung“, erklärt der Geschäftsführer, der vor 32 Jahren seine Laufbahn selbst als Tischlerlehrling in Grevesmühlen begonnen hat.

Bildergalerie: So sehen die Projekte von Greve & Hengelhaupt aus

Individuelle Möbel, Sonderausstattungen, Kulissen, es gibt nicht, was in Grevesmühlen nicht gebaut werden kann

Die Einstellung der Lehrlinge muss stimmen

Das die Ausbildung in dem Unternehmen nicht nur regelmäßig Auszeichnungen bei den Gesellenstücken und den Prüfungen hervorbringt, sondern auch im landesweiten Vergleich vorn liegt,

hat mehrere Ursache. Eine ist der Anspruch, den Thomas Köhler und sein Partner an die Mitarbeiter und die Lehrlinge haben, denen es aktuell sechs gibt. „Es spielt nur eine untergeordnete Rolle, welche Zensuren jemand auf seinem Zeugnis hat. Wenn die Einstellung stimmt, dann hat hier jeder die Chance, sich weiterzuentwickeln“, sagt der Geschäftsführer.

Thomas Köhler, Geschäftsführer der Firma zusammen mit Ingo Slomski. Quelle: Michael Prochnow

Nick Ahrens, 18 Jahre alt und Tischlerlehrling im dritten Lehrjahr, ist durch seinen Vater zu Greve & Hengelhaupt gekommen. „Er kennt die Firma, da gab es nicht viel zu überlegen“, sagt der junge Mann, der schon jetzt darüber nachdenkt, später einmal die Meisterschule zu besuchen. Vor allem die spannenden Großprojekte, die im In- und Ausland umgesetzt werden, machen für ihn den Reiz aus. Die vielfältige Ausbildung, zu Nur knapp zehn Prozent der Aufträge kommen von Privatleuten, die sich Möbel und Ausstattungen anfertigen lassen.

Betriebsküchen und Showtreppen

Die Showtreppe von der Tournee von Schlagersängerin Andrea Berg kommt zum Beispiel aus Grevesmühlen.Das Pult von DJ Alex Christensen, die 1:1-Nachbauten der Star-Wars-Kulissen und die Inneneinrichtungen der Wachsfigurenkabinette von Madame Tussads sind im Gewerbegebiet Ost entworfen und gebaut worden.

Gerade erst war Thomas Köhler in einem Yachtwerft in Greifswald, um über den Innenausbau der Luxusschiffe zu verhandeln. Arztpraxen, Freizeitparks, Hotels, sogar Firmenkantinen richten die Grevesmühlener ein. „Immer mehr Firmen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter rundum wohlfühlen, wir bauen zum Beispiel Kantinen nach den neuesten Ideen um“, berichtet Thomas Köhler. „Das hat dann nichts mehr mit den Betriebsküchen von früher zu tun.“

Triales Studium dauert 4,5 Jahre

Großes Aufhebens macht er um die internationalen Aufträge nicht. Während Palmberg, einer der größten Büromöbelhersteller Deutschlands, auf alles Messen und in den Medien regelmäßig präsent ist, setzt die Grevesmühlener Tischlerei und Einrichtungsfirma auf den guten Ruf und die Mundpropaganda – sowie auf Qualität und zufriedene Mitarbeiter. „Du musst dich bewegen, wenn du dich am Markt halten willst“, so Thomas Köhler. Das gelte für die Ausbildung ebenso wie für den Wettbewerb am Markt.

Seit Kurzem gibt es in Mecklenburg-Vorpommern das trialen Studium, im Gegensatz zum dualen Studium müssen die Probanden in viereinhalb Jahren nicht nur den Gesellenbrief als Tischler absolvieren, sondern auch den Betriebswirt nach der Handwerksordnung und den Bachelor im Handwerksmanagement. Ein Teil der Meisterausbildung gehört auch dazu. „Ja, das ist anspruchsvoll, eine Sechs-Tage-Woche ist nicht für jeden etwas. Aber dafür starten die Absolventen auch mit einem guten Paket ins Berufsleben.“

Firma Greve & Hengelhaupt, die Lehrlinge Jan Matzkeit und Nick Ahrens (rechts) an der Hobelbank. Quelle: Michael Prochnow

Doch während das triale Studium die Weiterentwicklung bei der weiterführenden Ausbildung markiert, stagniert die reine Handwerksausbildung. „Das Ministerium muss die Ausbildung anpassen“, fordert Thomas Köhler. „Inzwischen hat der Tischler mit ganz anderen Dingen zu tun als vor 20 Jahren, die computergesteuerten Maschinen zum Beispiel. Leider passiert da an den Berufsschulen viel zu wenig.“

