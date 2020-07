Von der Polizei gestoppt: Personen mit gestohlenem Traktor in Gadebusch unterwegs

Gadebusch

In der Nacht zu Dienstag sind zwei Personen mit einem gestohlenen Traktor betrunken durch Gadebusch gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten um 1.50 Uhr von Zeugen informiert, dass Personen in Schlangenlinien und mit angeschaltetem Rundumlicht durch Gadebusch fahren. Die Polizei konnte den Traktor im Bereich der Rehnaer Straße/Ecke Friedrich-Schiller-Straße finden.

Als die zwei Tatverdächtigen auf dem Traktor den Streifenwagen bemerkten, sprang einer der beiden vom Fahrzeug ab und floh. Einen 25-Jährigen konnte die Polizei in der Friedrich-Schiller-Straße stoppen. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 2,28 Promille und gab an, den Traktor bereits beschädigt bei der Rehnaer Straße gefunden zu haben. Außerdem sprach er von einem weiteren defekten Rasentraktor, der in der Johann-Stelling-Straße stehe.

Aus Einkaufsmarkt gestohlen

Die Polizei stellte fest, dass die Täter offenbar mit dem beschriebenen Rasentraktor gegen ein Tor gefahren und anschließend geflüchtet sind. Die Kleintraktoren wurden sichergestellt. Nach Angaben der Polizei wurden die Traktoren in der Nacht zu Dienstag aus den Räumlichkeiten eines ehemaligen Einkaufsmarktes gestohlen.

Gegen den 25-Jährigen und seinen derzeitig noch unbekannten Mittäter leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die Beamten ermitteln außerdem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr gegen den 25-Jährigen.

