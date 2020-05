Von der Ukraine nach Mecklenburg: Das ist Herrnburgs erster Kantor

Herrnburg

Erstmals in ihrer Geschichte hat die Kirchengemeinde Herrnburg einen Kantor: Andrej Romanov. Was sind seine Aufgaben in der größten Landgemeinde in Mecklenburg-Vorpommern? Der 27-Jährige antwortet: „Orgelspiel, Chorarbeit, Organisation von Konzerten, Mitarbeit bei Musicals, Instrumentenpflege.“

Hinter Andrej Romanov liegen erfolgreiche Jahre als Musiker in der Ukraine, Russland und Deutschland. Geboren wurde er 1992 in der ostukrainischen Stadt Krasnodon. Er erzählt: „Als erstes Instrument spielte ich Klavier, später fing ich mit der Orgel an.“ Als Andrej Romanov elf Jahre alt war, begann der mit dem Klavierunterricht. 2011 schloss er eine Ausbildung am Kolleg für Kultur und Künste in Lugansk ab. Danach studierte er am Konservatorium in Odessa Klavier und am Konservatorium in Kiew Orgel. Drei Jahre später zog der junge Mann nach Russland, um am Konservatorium in Kasan zu studieren. Auch diese Ausbildung schloss er erfolgreich ab.

Kriegsministerium beschlagnahmte Pfeifen 1884 stellte der Stralsunder Orgelbaumeister Friedrich Albert Mehmel die Kirchenorgel in Herrnburg fertig. Sie ist ein Instrument aus der Zeit der Spätromantik mit zwei Manualen, Pedalklaviatur und zehn Registern mit ungefähr 400 Pfeifen. Ein warmer, voller Klang im lauten Spiel und leuchtende Klangfarben im leisen Spiel zeichnen die Orgel in Herrnburg aus. 1917 wurden die aus Zinn gefertigten Prospektpfeifen im Auftrag des Kriegsministeriums beschlag­nahmt. Sie wurden durch Zinkpfeifen ersetzt. Vom Sommer 2014 bis Frühjahr 2015 ließ die Kirchengemeinde die Orgel restaurieren. Die Kosten beliefen sich auf 30 000 Euro.

Im russischen Kasan arbeitete Andrej Romanov als Kirchenmusiker der deutschen evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde. Überall, wo er lebte, war er Chormitglied – und vertretungsweise Chorleiter bei orthodoxen Kirchengemeinden. Seit 2017 studiert Andrej Romanow Kirchenmusik an der Musikhochschule Lübeck. Er arbeitete bereits als Organist für die Kirchengemeinden Schönkirchen und Kirchbarkau bei Kiel.

Orgelkonzerte im In- und Ausland

Der 27-Jährige spielt Orgelkonzerte in Deutschland, Russland und der Ukraine. Er nimmt an Wettbewerben und Meisterkursen teil. Beim Orgelwettbewerb „Toccata vom Baikalsee“ im russischen Irkutsk hat er den dritten Preis gewonnen.

Warum entschied er sich für die Kirchenmusik? „Ich interessiere mich sehr dafür. Das ist meins“, antwortet der Herrnburger Kantor. Wer ist sein Lieblingskomponist? Andrej Romanov strahlt übers ganze Gesicht, als er antwortet: „Natürlich Bach. Er war ein genialer Komponist.“ Johann Sebastian Bachs Werke gelten als Gipfelpunkt der lutherischen Kirchenmusik und als musikalischer Ausdruck der Reformation.

Andrej Romanov ergänzt: „Ich höre auch viel Musik von Buxtehude. Er ist ein großer Komponist seiner Zeit.“ Dietrich Buxtehude hat einen Bezug zur Stadt, in der Andrej Romanov studiert. Er wurde 1668 Kirchenmusiker an Sankt Marien. 1705 ging Johann Sebastian Bach 465 Kilometer zu Fuß von Arnstadt in Thüringen nach Lübeck, um sein musikalisches Vorbild zu hören. Buxtehude war der berühmteste Vertreter der „Norddeutschen Orgelschule“.

Er will einen Kinderchor in Herrnburg aufbauen

In Herrnburg will Andrej Romanov einen Kinderchor aufbauen. Er erklärt: „Ab sechs Jahren sind Kinder eingeladen.“ Eltern könnten sich gerne bei ihm melden. Der Kirchenmusiker sagt: „Auch im Erwachsenenchor sind herzlich neue Sängerinnen und Sänger willkommen.“ Das gilt besonders für die Männerstimmen Tenor und Bass. Sie sind im Herrnburger Kirchenchor bisher unterrepräsentiert.

Andrej Romanov spielt gerne auf der Kirchenorgel in Herrnburg. Er sagt: „Sie hat einen guten und interessanten Klang.“ Ihr Zustand sei recht gut.

Von Jürgen Lenz