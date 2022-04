Demnächst wird an den Ortsschildern von Grevesmühlen auch der plattdeutsche Name zu lesen sein. Doch viele Einheimische werden sich die Augen reiben. Denn dort steht nicht etwa Kreihnsdörp, sondern Greevsmœhlen. Wie finden Sie den Namen? Schreiben Sie uns an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de.