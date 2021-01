Grevesmühlen/Berlin

In diesen Tagen würde die Grüne Woche in Berlin stattfinden. Bei der Messe präsentiert sich der Landkreis Nordwestmecklenburg regelmäßig als Urlaubsland in dem „die Seele lächelt“. Wegen der Corona-Pandemie fällt die Grüne Woche in diesem Jahr aber aus.

Vor zehn Jahren zeigte sich der Landkreis Nordwestmecklenburg von seiner märchenhaften und abenteuerlichen Seite. Mit Wolfgang Woitag vom Verein „Sagen- und Märchenstraße MV“ im Kostüm des Gadebuscher Trommlers und einigen Piraten der Crew um „Captain Flint“ aus dem Grevesmühlener Freilufttheater war der Landkreis mit echten „Hinguckern“ nach Berlin gereist.

Die Piraten in Grevesmühlen konnten in 2020 wegen der Corona-Pandemie keine Vorstellungen geben. Sie arbeiten aber am Umbau des Theaters, damit in diesem Jahr wieder Publikum empfangen werden kann. Dann mit dem notwendigen Abstand.

Die Sagen- und Märchenstraße Mecklenburg-Vorpommern ist etwas in Vergessenheit geraten. Holzfiguren in einigen Orten Nordwestmecklenburgs weisen auf die unterschiedlichen Sagenfiguren hin. Auf der Internetseite www.sagen-und-maerchenstrasse-mv.de gibt es viele Informationen.

Von Malte Behnk