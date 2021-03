Strohkirchen

Was ein 59-jähriger Mann, der in Strohkirchen-Ausbau Anfang März 2011 verstorben war, in seinem Haus gelagert hatte, versetzte die Bewohner des Dorfes in Aufregung. Nach dem Tod des Mannes hatten Nachbarn, die von Waffen im Haus wussten, vorsorglich die Polizei informiert. Die fand neun Karabiner, eine Maschinenpistole, 200 Patronen und mehrere Flak- und Panzergranaten.

Der Munitionsbergungsdienst hat alles beschlagnahmt und die Kriminalpolizei schätzte ein, dass Munition und Granaten wohl nicht mehr funktionsfähig waren, da der Mann sie falsch gelagert hätte. Dennoch hatten sich viele Bürger damals besorgt bei Bürgermeister Günter Cords (parteilos) gemeldet. „Nachdem die Meldung in den Medien kam, stand mein Telefon nicht mehr still.“ Richtig sei, dass der verstorbene Dorfbewohner ein „Waffensammler“ gewesen sei. Bürgermeister Cords: „Er hat eben alles gesammelt, auch Waffen.“

Nachbarn, die sich um Tiere des Mannes kümmerten, als er kurz vor seinem Tod ins Krankenhaus gebracht wurde, hatten in einem Wohnwagen auf dem Grundstück „Eine Kalaschnikow und eine gute, deutsche Maschinenpistole“ gefunden, wie sie damals berichteten.

Von Malte Behnk