Grevesmühlen

Etwas leichter Schneefall und folgender Matsch haben uns jetzt etwas genervt. Vor zehn Jahren sorgte der Wintereinbruch allerdings wirklich für Probleme. Viele Schüler kamen erst mittags oder gar nicht zum Unterricht.

Glatteis am Morgen hatte für Schulausfälle im ganzen Land gesorgt. In der Regionalen Schule Klütz beispielsweise hatten die Lehrer einfaches Spiel. „Da die Schulbusse nicht fuhren, waren wir praktisch unter uns“, so die damalige Schulleiterin Simone Oldenburg.

Am Tannenberggymnasium war gerade mal ein Viertel der Schüler zum Unterricht gekommen. Daher wurde nur fünf Stunden unterrichtet. An der Regionalen Schule am Wasserturm waren von 406 Schülern 143 erschienen. Betreuung statt Schule hieß das Motto an den beiden Grundschulen der Stadt, auch hier fehlten aufgrund der Glätte drei Viertel der Schüler.

Von Malte Behnk