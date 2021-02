Grevesmühlen

Sport ist ein wichtiges Thema an der Schule zur individuellen Lebensbewältigung in Grevesmühlen. Schon seit Jahren trainieren hier Schüler für die Teilnahme an den Special Olympics, einem sportlichen Wettkampf für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Im Februar 2011 bereiteten sich die Schüler auf den Wettbewerb vor, der 2012 in München stattfinden sollte.

Im Standweitsprung, im Weitsprung und im Sprint hatten Bernd Mahler, Sophia Detlaff, Torsten Barr und Cindy Ulbrich zu der Zeit schon Medaillen in einem Anerkennungswettkampf gewonnen. Wie Pädagogin und Trainerin Jana Miltz damals erklärte, gehe es aber nicht in erster Linie um die Siegermedaillen. „Der sportliche Wettkampf ist ohnehin nur ein Teil dieser Arbeit, denn wichtig ist für die Teilnehmer allein schon der Erfolg, bei diesem Wettkampf dabei zu sein und etwas erreicht zu haben.“

So war es zwar etwas enttäuschend, aber kein Weltuntergang, als die Special Olympics doch nicht so abliefen, wie es sich die Grevesmühlener vorgestellt hatten. Es gab nämlich eine Panne bei der Anmeldung. So konnten sie in Leichtathletik und im Schwimmen nicht starten.

Drei der Grevesmühlener konnten aber noch mit Schülern aus Schwerin im Golf doch noch an den Wettkämpfen teilnehmen. Sie standen zum ersten Mal auf einer richtig großen Golfanlage und spielten an drei Tagen auf einer Neun-Loch-Bahn.

Heute hoffen die Sportler der Schule zur individuellen Lebensbewältigung in Grevesmühlen, dass bald wieder Special Olympics stattfinden können, wenn die Umstände der Corona-Pandemie das zulassen.

Von Malte Behnk